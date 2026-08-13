Ferran Torres, al PSG por 50 millones: el Barça cierra una venta clave para sus cuentas

El acuerdo entre clubes es una realidad y ya solo resta que se haga oficial, pero la salida está cerrada tras un principio de acuerdo por el traspaso; el valenciano firma un nuevo contrato por cinco temporadas con el conjunto galo

El FC Barcelona y el Paris Saint-Germain han alcanzado un principio de acuerdo para el traspaso de Ferran Torres por una cantidad cercana a los 50 millones de euros. La operación todavía no es oficial, ya que quedan por completar los trámites administrativos y el reconocimiento médico, pero el acuerdo entre clubes se da prácticamente por cerrado. Ambas entidades intercambiarán la documentación pertinente en las próximas horas con la intención de cerrar el traspaso este fin de semana.

El delantero valenciano pone así fin a su etapa como azulgrana para firmar por cinco temporadas con el conjunto parisino, hasta 2031.

Un acuerdo verbal que ya se da por cerrado

Las negociaciones entre Barcelona y PSG se han intensificado durante los últimos días y este jueves han llegado a buen puerto. Según las informaciones publicadas y la confirmación del propio entorno de la operación, ambos clubes han alcanzado un principio de acuerdo por Ferran Torres, que llevaba varios días con permiso para no incorporarse a los entrenamientos del conjunto azulgrana.

El atacante ya había comunicado al Barça su intención de cambiar de aires. Aunque el club catalán tenía previsto abordar su renovación, dado que su contrato expiraba al término de la próxima temporada, Ferran había decidido apostar por la propuesta del PSG.

El acuerdo contempla un traspaso cercano a los 50 millones de euros, sin variables, y un contrato de cinco temporadas para el internacional español. Una vez quede todo plasmado documentalmente y supere la revisión médica, el PSG podrá anunciar oficialmente su incorporación.

Las negociaciones se han resuelto en menos de una semana. El Barça conoció la semana pasada la firme decisión del delantero de Foios de fichar por el PSG y, tras rechazar una primera oferta de 40 millones fijos y 10 más en variables, la operación rondará los 50 millones de euros garantizados.

Ferran se marcha del Barcelona después de cuatro temporadas y media en las que ha disputado 207 partidos y ha marcado 65 goles. En ese periodo conquistó tres Ligas, tres Supercopas de España y una Copa del Rey.

Pese a sus buenos números como azulgrana, el internacional español nunca logró consolidarse como un titular indiscutible desde su llegada al Camp Nou procedente del Manchester City en el mercado de invierno del curso 2021/2022. Un estatus, el de jugador importante pero no fijo, que previsiblemente iba a mantener.

Una venta redonda para las cuentas del Barça

Desde el punto de vista económico, la operación es especialmente positiva para el Barcelona. El club azulgrana recuperará prácticamente toda la inversión realizada por el delantero en enero de 2022, cuando pagó al Manchester City 55 millones de euros fijos más otros diez en variables.

La operación actual ronda los 50 millones y permite al Barça evitar además determinados pagos vinculados al contrato original. Si Ferran hubiera sido vendido por una cantidad superior a los 55 millones, el Barcelona habría tenido que abonar una cantidad adicional al Manchester City. Asimismo, una renovación del futbolista habría activado otro pago de ocho millones de euros al conjunto inglés.

La venta se cierra, por tanto, en un punto especialmente favorable para los intereses azulgranas.

El Barça gana margen en el 'fair play'

El beneficio no se limita al dinero ingresado por el traspaso. La salida de Ferran Torres también permite al Barcelona liberar una cantidad importante de masa salarial y amortización dentro del 'fair play' financiero de LaLiga.

El club todavía tenía por amortizar alrededor de 11 millones de euros del fichaje del valenciano. Al ingresar cerca de 50 millones, el Barcelona obtendrá un beneficio contable superior a los 35 millones de euros, que se incorporará a la cuenta de resultados de la temporada 2026/2027.

A ello se suma el ahorro de su ficha y de la amortización pendiente, generando un nuevo margen para afrontar las operaciones que todavía tiene pendientes.

Una venta clave para ir a por Rodri

La salida de Ferran también tiene una consecuencia deportiva inmediata. El Barcelona había marcado su venta como uno de los pasos necesarios antes de realizar el asalto definitivo por Rodri Hernández.

Con el traspaso prácticamente cerrado, el club azulgrana dispone ahora de más recursos económicos y mayor margen en el 'fair play' para terminar de abordar la incorporación del centrocampista del Manchester City.

El Barça pierde, eso sí, a un delantero que había ganado protagonismo durante sus años en el club y que llega a París después de haber sido una pieza importante en el ataque azulgrana. Su marcha se suma a las de Robert Lewandowski y Marcus Rashford, mientras que el equipo catalán ha incorporado hasta el momento a Karim Adeyemi, Anthony Gordon y Jesse Bisiwu.

Por el momento, Flick no cuenta con un delantero centro puro en la plantilla y en la pretemporada ha probado al internacional egipcio Hamza Abdelkarim, de 18 años.

La dirección deportiva mantiene abierta, precisamente, la vía de Julián Álvarez como relevo, aunque ahora todos los focos están ahora fijados en cerrar el fichaje de Rodri Hernández.

Fichaje necesario para el PSG

Luis Enrique ha sido el gran valedor del fichaje futbolista valenciano, como ya demostró en su etapa como seleccionador español, y el vigente campeón europeo necesita refuerzos en la delantera tras las ventas de Gonçalo Ramos y Randal Kolo Muani, y la posible salida de Bradley Barcola.

En París, Ferran competiría a priori por un puesto con el tridente titular formado por Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé y Désiré Doué, aunque el equipo francés también ha fichado este verano al atacante Maghnes Akliouche por 50 millones de euros.