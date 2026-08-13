Arabia presiona con una nueva oferta por Casadó y el Barça no baja de 40 millones

El centrocampista catalán está molesto con el club porque no descarta pero tampoco contempla las proposiciones saudíes como primera opción; Jorge Mendes sigue moviéndolo en el mercado y lo más probable es que quiera una cesión en un club europeo de élite que no esté dispuesto a pagar un traspaso

El futuro de Marc Casadó sigue sin resolverse y el Al-Hilal prepara una nueva ofensiva para intentar convencer al Barcelona y al propio futbolista. El conjunto saudí, que ya se había acercado al centrocampista con propuestas próximas a los 30 millones de euros, prepara una oferta al alza, pero el Barça mantiene los 40 millones como precio de salida.

El problema es que el canterano azulgrana no descarta pero tampoco contempla Arabia Saudí como primer destino y está molesto por una situación que le mantiene apartado de la dinámica del primer equipo.

Al-Hilal vuelve a la carga por Casadó

La operación vuelve a ganar temperatura después de que el Al-Hilal haya decidido intensificar sus movimientos. Según publica el medio saudí Al-Yaum, el club de Riad prepara una nueva propuesta por Marc Casadó después de constatar que el jugador no ha encontrado destino en Europa y a sabiendas de que el Barça está empujando a su venta.

No es el primer intento del Al-Hilal. El club saudí ya había puesto sobre la mesa cantidades cercanas a los 30 millones de euros, pero ahora está dispuesto a elevar su apuesta para tratar de desbloquear definitivamente la operación.

El Barcelona, mientras tanto, ha establecido una cifra muy clara para desprenderse del futbolista: 40 millones de euros. La entidad azulgrana considera que el centrocampista tiene mercado y que la presencia de varios pretendientes puede terminar elevando el precio del traspaso.

El Al-Ahli también vigila su situación

El Al-Hilal no está solo en la carrera por Casadó. El Al-Ahli también ha mostrado interés por el canterano azulgrana y se sitúa como el otro gran candidato a su fichaje en el caso de que se produzca un movimiento en las próximas semanas.

La presencia de dos clubes saudíes interesados puede convertirse en una baza para el Barcelona. La entidad azulgrana necesita generar ingresos y entiende que una pugna entre ambos conjuntos podría facilitar que alguno de ellos alcance los 40 millones que se han marcado como objetivo.

Para el Barça, la salida de Casadó tendría además un doble efecto: resolvería el futuro de un jugador que actualmente no figura entre las prioridades de Hansi Flick y permitiría generar un ingreso importante para aliviar las limitaciones económicas de la plantilla.

Casadó, apartado y molesto con el Barcelona

El gran problema de la operación está en la voluntad del jugador. Marc Casadó no quiere marcharse a cualquier destino y, especialmente, no contempla Arabia Saudí como la opción ideal para continuar su carrera.

El centrocampista, de 22 años, considera que todavía está en una edad en la que debe competir al máximo nivel para continuar creciendo y mantener abiertas sus opciones de regresar a la selección española. Su prioridad pasa por permanecer en la élite europea y, si finalmente tiene que abandonar el Barcelona, encontrar un proyecto que le permita disputar partidos importantes.

Por eso, la situación actual genera malestar en el futbolista. Casadó está entrenando al margen y, en la práctica, ha quedado apartado de la dinámica del primer equipo junto a otros jugadores cuyo futuro tampoco está resuelto. Por eso no viajó con el Barça a Udine para disputar el triangular de pretemporada.

El canterano entiende que el club está intentando encontrar una salida, pero no comparte que se le esté empujando hacia una operación con Arabia Saudí cuando su intención pasa por continuar compitiendo en una de las grandes ligas europeas.

Una situación que se complica con la llegada de Rodri

Por su parte, el bloqueo de Casadó tampoco está gustando en Can Barça. La llegada de Rodri Hernández, si finalmente se concreta el acuerdo con el Manchester City, reduce aún más sus opciones de tener minutos en el centro del campo azulgrana, por lo que no se entiende su postura de descartar al fútbol árabe por sistema.

Hansi Flick ya habría dejado claro al futbolista que no entra en sus planes pese a que durante la pasada temporada tuvo un papel importante y llegó a disputar más de 35 encuentros entre todas las competiciones.

Casadó, que tiene contrato con el Barcelona hasta junio de 2028, llegó a valorar inicialmente la posibilidad de quedarse para luchar por su sitio. Sin embargo, la situación ha ido cambiando a lo largo del verano y el propio jugador parece haber asumido que lo más conveniente para su carrera es encontrar un equipo donde pueda jugar con regularidad.

El futuro de Casadó pasa por encontrar el destino adecuado

El representante del jugador, Jorge Mendes, ha movido su nombre en diferentes mercados y los mejores pretendientes han aparecido en Arabia Saudí y Turquía. Sin embargo, la postura del futbolista es clara: no quiere salir del fútbol de élite.

Su deseo pasa por continuar en Europa en una competición de máximo nivel y, a ser posible, en un equipo que dispute competiciones continentales. Esa condición puede dificultar la operación con el Al-Hilal, pese a que el conjunto saudí esté dispuesto a realizar un importante esfuerzo económico, y también pone en problemas al Barça ya que es probable que el jugador esté forzando a salir cedido a un club de gran nivel que, sin embargo, no quiera arriesgar con un desembolso importante por su fichaje.