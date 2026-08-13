El Tottenham homenajea a Pedro Porro y manda un aviso al Barça tras interesarse por su fichaje

El club inglés ha recibido a Pedro Porro con un pequeño homenaje para celebrar su título de campeón del mundo con España, a la vez que han dejado un mensaje claro al FC Barcelona después de pretender su fichaje

Pedro Porro se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la Selección española, siendo un jugador clave para la consecución de la Copa del Mundo 2026. Por ello, ha captado el interés de varios clubes a nivel mundial, a pesar de que renovó su contrato con el Tottenham poco antes de dar inicio el Mundial.

Por ello, en su regreso al equipo 'spurs', los ingleses han querido dejar claro que Pedro Porro es un jugador indispensable para su defensa y que no tienen ninguna intención de venderlo, especialmente ante el intento del FC Barcelona por su fichaje, poniéndose en contacto con el entorno del jugador. Además, le han hecho un bonito homenaje para celebrar su título de campeón del mundo.

El Tottenham hace un pasillo de honor a Pedro Porro en su regreso al equipo

El lateral derecho se ha reincorporado este jueves a los entrenamientos con su equipo, ausente hasta la fecha debido al descanso que ha tenido por llegar a la final del Mundial 2026, en la que se proclamó campeón del mundo. Por ello, su club ha querido tener un bonito gesto con él.

Tanto sus compañeros de equipo como los jugadores de la cantera y los trabajadores del club han formado un pasillo de honor, por el que Pedro Porro ha desfilado tímido pero agradecido en su vuelta con el Tottenham, dando la mano a todos los jugadores y un cálido abrazo a su entrenador, Roberto de Zerbi. Emocionado, Porro dedicó unas palabras de agradecimiento por este homenaje.

"Es muy especial cuando ves a todo el mundo aquí después de ganar la Copa del Mundo. Lo más importante es la conexión que tenemos, la familia, muchas gracias por todo. Así que vamos a por todo porque va a ser un gran año para nosotros", aseguró Porro.

Con este gesto, el Tottenham ha expresado su admiración hacia el extremeño, aunque también les ha servido para mandar un aviso a otros clubes interesados en su fichaje, dejando claro que en Londres lo cuidan como nadie. Además, su postura ante el esfuerzo del Barça por su traspaso es clara.

Mensaje claro del Tottenham al FC Barcelona tras la oferta a Pedro Porro para su fichaje

El recibimiento de Pedro Porro en su regreso a los entrenamientos no podría haber sido más especial, con todos los miembros del club recibiendo al campeón del mundo. Gracias a la conquista del Mundial por parte de la Selección español, el defensa se convierte en el cuarto jugador del Tottenham en levantar la Copa del Mundo, por lo que merecía un homenaje por parte del club.

El Barça contacta con el entorno de Pedro Porro como posible sustituto a Koundé

El conjunto blaugrana ha contactado con el entorno de Pedro Porro para tantear las posibilidades de su fichaje, ya que desde años tenían interés en el extremeño, aunque nunca lanzaron una oferta por él. El plan de los catalanes es que el lateral español ocupe el puesto de Jules Koundé si finalmente sale de la plantilla de Flick en este mercado de fichajes. Sin embargo, el Tottenham no tiene en mente vender a Porro, a la vez que el jugador tampoco está buscando salida.