El Chelsea lanza un ultimátum por Enzo Fernández: pone precio y fecha límite para su fichaje

El Manchester City tiene a Enzo Fernández en la agenda como sustituto de Rodri, pero al Chelsea le entran las prisas y le ofrece un 'todo o nada' para completar el fichaje del argentino

Enzo Fernández está siendo uno de los nombres más destacados de este mercado de fichajes. El jugador argentino, que ha sido clave en su selección para llegar a la final del Mundial 2026, ha generado el interés de grandes clubes de Europa como el Real Madrid y el Manchester City, a pesar de que el Chelsea siempre ha sido reticente a venderle. Sin embargo, ahora ponen un precio y una fecha límite para completar el traspaso del jugador.

Es el Manchester City el que va primero en la puja por el centrocampista, objetivo especial de Enzo Maresca para reforzar la plantilla si finalmente Rodri se marcha del Etihad. Pero el Chelsea quiere cerrar su planificación de la temporada y la marcha de Fernández es clave en el equipo, por lo que dan un ultimátum a su rival en la Premier si finalmente se lanzan a por su fichaje. Aunque eso sí, en el precio va la trampa.

El Chelsea lanza a un ultimátum al Manchester City por el fichaje de Enzo Fernández

El Manchester City está en busca de un fichaje de élite para el centro del campo si finalmente Rodri se marcha del equipo, a la espera de completar las negociaciones con el FC Barcelona. Su caballo ganador es Enzo Fernández, petición expresa de Enzo Maresca, el nuevo técnico de los 'citizen', ya que ya sabe lo que es tenerle en plantilla.

Sin embargo, el Chelsea nunca ha querido vender al argentino, que aún tiene contrato vigente hasta 2032. Ahora su objetivo sigue siendo el mismo, mantener al centrocampista en su plantilla ya que es una de las piezas destacadas para Xabi Alonso. Pero aún así, abren las puertas a su fichaje, aunque con dos condiciones clave.

La primera de ellas es la fecha. El equipo de Stamfrod Bridge necesita planificar la plantilla, y la baja de Fernández obligaría a salir al mercado a buscar otro centrocampista destacado, teniendo ya a Zubimendi en el punto de mira. Por ello, establecen el viernes 14 a las 17:00 de la tarde como la fecha límite para llegar a un acuerdo por el fichaje de Enzo. Una vez pasado este plazo, no aceptarán más ofertas.

El Chelsea pone precio: 140 millones por Enzo Fernández

La segunda condición para dejar salir a Enzo Fernández es pagar un dineral, que el Manchester City debe decidir en un día si quiere desembolsar esta cifra por Fernández. El Chelsea pide nada más y nada menos que 140 millones para completar el traspaso del jugador argentino. Además, sólo da un día de plazo al City, que será uno de sus grandes rivales en la Premier, para que tomen la decisión.

Esta elevada cantidad económica se explica ya que Enzo Fernández es considerado como uno de los mejores del mundo en su posición y no quieren desprenderse de él. Además, tiene contrato de larga duración.

El Chelsea piensa en Zubimendi si se va Enzo Fernández

Si finalmente el City cumple estas exigencias y consigue completar el traspaso de Enzo Fernández, los 'blues' irán con todo a por Martín Zubimendi. El Arsenal tampoco quería dejarle ir, después de fichar al español hace tan sólo una temporada, pero su situación ahora es diferente y no está asegurado en la plantilla 'gunner'.

Este cambio de postura se debe a que con Bruno Guimaraes como fichaje estrella del equipo, el español va a perder protagonismo y minutos. Por ello, el Chelsea se coloca el primero en la carrera por el centrocampista.