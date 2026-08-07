El Manchester City elige al relevo de Rodri: quiere fichar a Enzo Fernández

El futuro de Rodri cada vez parece más lejano del Manchester City, por lo que el club 'citizen' busca posibles relevos y se fijan en un fichaje estrella. Maresca quiere a Enzo Fernández para su plantilla, apostando por un finalista del Mundial como relevo

El futuro de Rodri es una incógnita. Cuando parecía que su fichaje por el Real Madrid era inminente, su situación ha dado un enorme giro y ahora se acerca al FC Barcelona. Lo que parece más seguro es que no continuará en el Manchester City, con el propio jugador reconociendo las ganas que tiene de regresar a La Liga. Por ello, Enzo Maresca ya empieza a buscarle sustituto en el centro del campo.

Rodri tiene contrato con el City hasta 2027, pero a pesar de que no quieren venderlo, no se van a arriesgar a dejarle salir gratis a final de temporada. Por ello, mientras el centrocampista trata de decidirse, el club 'citizen' elige a su relevo y apuestan por Enzo Fernández.

El Manchester City quiere a Enzo Fernández como sustituto de Rodri

Enzo Maresca tiene una prioridad para el centro del campo si sale Rodri, y es un viejo conocido. Se trata de Enzo Fernández, tal y como adelanta el periodista especializado Gianluca Di Marzio. El nuevo entrenador 'citizen' ya coincidió con el jugador durante su etapa como técnico del Chelsea, y ambos mantienen muy buena relación. Además, el argentino es una de las principales referencias en su posición, estando también en la agenda del Real Madrid en este mercado de fichajes.

Fernández está considerado como uno de los centrocampistas más completos, ya que aporta tanto a la creación de juego como a la defensa. Tiene muy buena visión de juego y destaca por organizar y filtrar pases, por lo que sería un relevo perfecto para el City, o un refuerzo de élite para cualquier equipo, pero el Chelsea tiene otros planes.

La postura del Chelsea sobre la venta de Enzo Fernández

Sin embargo, el Chelsea no quiere dejarlo salir. El club de Stamford Bridge considera a Fernández uno de sus inamovibles y uno de los pilares en los que cimentar el proyecto de Xabi Alonso, que no termina de cuajar en lo que lleva de pretemporada. El futbolista argentino tiene contrato de larga duración, hasta junio de 2032, por lo que no se plantean su venta, a no ser que la oferta económica sea irrechazable, partiendo de los 100 millones como mínimo.

El futuro de Rodri: más ligado al Barça que al Real Madrid

Si finalmente no consiguen hacerse con Enzo Fernández, ya han conseguido la incorporación de otro nombre que tenían en la agenda como es Elliot Anderson, procedente del Nottingham Forest, al que anunciaron hace unos días. Lo que parece claro es que Rodri no seguirá en el Etihad Stadium. Aunque tampoco se sabe bien qué decisión va a tomar, ya que ha habido varios giros en este mercado de fichajes.

Estaba muy cerca de firmar por el Real Madrid, pero a última hora ha roto las negociaciones y ha sido el Barça el que ha entrado en escena, recibiendo ya el 'sí' del jugador y a la espera de llegar a un acuerdo con el Manchester City. A la espera de una oficialidad, el futuro del centrocampista español apunta más a La Liga que a la Premier League.