Ni Messi ni Cristiano Ronaldo: el jugador más rico del mundo busca equipo

El futbolista con más dinero del planeta es Faiq Jefri Bolkiah, sobrino del sultán de Brunéi, pero se encuentra en el paro después de acabar su contrato con el Ratchaburi FC de Tailandia

Ni Leo Messi ni Cristiano Ronaldo, los dos jugadores más exitosos de los últimos tiempos, que aún siguen en activo con contratos millonarios en Estados Unidos y Arabia Saudí, respectivamente. El jugador más rico del mundo no es ninguno de los que protagonizan las portadas de los medios deportivos, ganan títulos o pelean por el Balón de Oro, batalla para la que hacen campaña Kylian Mbappé y Lamine Yamal.

Alejado de los focos a nivel futbolístico, y con unos números bastante discretos, el futbolista que más dinero tiene en su cuenta bancaria es el extremo Faiq Jefri Bolkiah, al que su riqueza le llega por ser el sobrino de Hassanal Bolkiah, sultán de Brunéi. Gracias a esa posición en la línea de descendencia del sultanato, su fortuna personal se calcula en 20.000 millones de euros, muy por encima de la que puedan manejar otras estrellas del balompié.

La carrera de Faiq Bolkiah, que pasó por el Chelsea o el Leicester City

Pero eso no le impide ser un jugador modesto y en paro. A sus 28 años, ha acabado contrato con el Ratchaburi FC de Tailandia, donde ha militado las tres últimas temporadas, y se encuentra buscando un nuevo equipo. Su carta de presentación, no obstante, son 23 partidos, dos goles y una asistencia con su último equipo, siendo en el país asiático donde ha desarrollado su carrera como profesional, pues antes militó en el Chonburi entre diciembre de 2021 y junio de 2023, disputando 32 encuentros oficiales en los que anotó otros dos tantos.

Nacido en Los Ángeles mientras su padre, el príncipe Jefri Bolkiah, se veía envuelto en Estados Unidos en un sonado caso de malversación de fondos, Faiq Bolkiah quiso desde pequeño dedicarse al fútbol y para ello puso pasó por varias canteras de clubes importantes de Inglaterra, como el Southampton (2009-2013), el Chelsea (2014-2016) y el Leicester City, con el que disputó la Youth League, la 'Champions' juvenil (2016-2020). También hizo pruebas en el Arsenal y Stoke City, mientras estudiaba en el elitista Bradfield College, donde cada curso cuesta más de 65.000 euros.

Pero no estuvo ni cerca de llegar a debutar en la Premier League y en 2020 puso rumbo al Marítimo portugués, donde tampoco llegó a jugar con su primer equipo, apareciendo fugazmente en en conjunto sub 23 de reservas. Paralelamente, como internacional, ha jugado seis partidos con la selección absoluta de Brunéi (también era elegible por Estados Unidos), en los que consiguió un gol, y formó parte de su equipo sub 23 en los Juegos del Sudeste Asiático de 2015.

Una fortuna excéntrica: animales salvajes, un avión dorado y hasta 7.000 coches

Una carrera, en definitiva, muy alejada de sus sueños de pequeño, cuando se criaba entre entre mansiones, coches de lujo y zoológicos privados con tigres y leoparados. El consuelo, que no es poco, es pertenecer a una familia cuya fortuna se sustenta en las reservas petroleras, además de poseer hoteles y propiedades en Londres, París y Nueva York, con un historial de excentricidades difíciles de imaginas.

Así, se calcula que poseen más de 7.000 vehículos y un Boeing 747 con interiores dorados, valorado en unos 620 millones de dólares. Además, el palacio de Istana Nurul Iman, residencia oficial del sultán, tiene 1.888 habitaciones, 290 baños y un salón de banquetes para 5.000 invitados. Es lógico viendo todos ello que el propio Faiq Bolkiah sea un enamorado de relojes y accesorios de oro blanco o los safaris privados en los jardines de sus mansiones, dándose caprichos que parecen imposibles y por los que ha llegado a gastar más de 35 millones al mes, según la prensa británica.

“Es un tipo humilde que simplemente amaba el fútbol”

Sin embargo, quienes coincidieron con él siendo un joven que ansiaba ser futbolista ponen de relieve su esfuerzo por alcanzar esa meta. “Es un tipo humilde que simplemente amaba el fútbol”, aseguró Ruben Sammut, su ex compañero en las categorías inferiores del Chelsea y hoy ojeador. Por ello, pese a no depender económicamente del fútbol, Faiq Bolkiah ha seguido intentando ser profesional en diferentes países. ¿Cuál será su próxima parada?