Mbappé responde a Piqué y no tiene dudas sobre el favorito para el Balón de Oro: “Ningún jugador fue mejor que yo la temporada pasada”

El crack del Real Madrid cree que, "de manera objetiva", nadie ha hecho más méritos que él para llevarse el preciado galardón de la revista France Football, mojándose además sobre otras cuestiones: su salida del PSG, Mourinho, Messi y Cristiano, Lamine Yamal...

El cotizado Balón de Oro de 2026 conocerá a su ganador el próximo 26 de octubre, pero mientras tanto todos hacen sus particulares quinielas tras conocer la identidad de los 30 finalistas. Como siempre, no han faltado las sorpresas, con ausencias polémicas como las de los barcelonistas Pedri y Raphinha. Pero en líneas generales, los favoritos están más o menos claros. Para Kylan Mbappé también, y no es otro que él mismo. Todo lo contrario de lo comentado este mismo viernes por Gerard Piqué, que piensa que el ganador saldrá de la terna compuesta por Lamine Yamal, Rodri y Harry Kane.

Su mayor mérito: "Ser el máximo goleador de los Mundiales"

“Tengo la idea de que puedo ganarlo este año. Dicen que no he ganado ningún título colectivo, pero es un trofeo individual. Nunca he visto un Balón de Oro elegido por unanimidad, pero tengo mis argumentos para ganarlo: ser el máximo goleador de la historia del Mundial. Pensar que, con 27 años, ya soy el jugador que más goles ha marcado... Además superando a una leyenda como Messi, en el torneo más importante del deporte", destacó en una entrevista concedida a la revista France Football, precisamente la que entrega tan preciado galardón.

Sin dudarlo, el crack del Real Madrid asegura que, "de manera objetiva", votaría por sí mismo si tuviese la oportunidad. "Puedo entender a quienes piensen de de otra manera. No existe una dictadura del pensamiento. Pero cuando analizas a la competencia, nadie ha hecho mejor temporada pasada que yo, ningún jugador fue mejor que yo, aunque a veces los votos fueron para el mejor jugador del mejor equipo, y no necesariamente para el mejor jugador del mundo”, recordó.

Rendido ante Messi y Cristiano Ronaldo, no se ve imitando al argentino

"Siempre he pensado que el Balón de Oro debía premiar a un jugador diferente, como en la época de Messi y Ronaldo. Nunca se lo dan a jugadores normales, sino a jugadores diferentes. Y creo que este año he hecho cosas diferentes, por eso creo que puedo ganarlo”, insistió.

Al respecto, el internacional francés también se refirió a la comparativa entre los dos grandes dominadores del Balón de Oro (ocho tiene el argentino y cinco el portugués). "Tanto Messi como Cristiano, en su categoría, solo están ellos dos. Hay un antes y un después. No hay problema por pensar que eres menos bueno que Messi o Ronaldo”, admitió, desvelando además que no se ve alargando su carrera hasta los 39, como el ex del Barça.

"Yo jugaría hasta los 100, pero hay que ser inteligente y saber cuándo ya no puedes más. Él no ha tenido que planteárselo porque todavía puede. Después, Messi es Messi. Yo me considero un jugador diferente. Pero él es un jugador diferente entre los jugadores diferentes", recalcó.

Los egos del Real Madrid, la necesidad de mejorar y Mourinho: "Sabe lo que hace"

Por otro lado, Mbappé también se refirió a la actualidad del Real Madrid y a la pobre campaña pasada, que acabó sin títulos, y el enfado de la afición. "Cada temporada te da enseñanzas y más cuando no ganas. Estar en el Real Madrid es un privilegio y es una enseñanza sobre lo que tenemos que mejorar para hacerlo mejor esta temporada. ¿Los pitos? Son cosas que pasan. Muchos han sido pitados allí, cuando firmas sabes dónde te metes. Los entiendo”, afirmó, sin querer comparar la diferencia que ha encontrado entre el vestuario blanco y el del PSG a nivel de egos personales de sus futbolistas.

“Todos los vestuarios tienen egos, incluso los que no tienen estrellas. La gente siempre asocia el ego con las estrellas. Y, sin embargo, he visto jugadores a los que no pedían ni una foto ni un autógrafo y que tenían un ego enorme. Mucha gente tiene ego, y no solo los jugadores", apuntó, al tiempo que elogió a su nuevo entrenador, José Mourinho: “Es muy inteligente. Me impresionó, se nota que sabe lo que hace y adónde va. Para los jugadores es importante tener una dirección que seguir. A mi me dijo: 'marca goles'".

Las dos Champions del PSG y su salida de París

En su larga entrevista, además, el parisino fue cuestionado por el hecho de que el PSG haya ganado dos Champions desde que él salió, algo que asume con naturalidad. "Yo llegué a semifinales con Luis Enrique. Ellos han construido sus victorias y encadenar una segunda es extraordinario. Son el equipo a batir para nosotros y todos los demás", destacó, recordando con satisfacción su paso por el Parque de los Príncipes: "Cuando estaba en el PSG podía ir a cualquier club de Europa. Y, sin embargo, siempre me quedé. Preguntad cuántas ofertas recibieron durante mis siete años allí. Me quedé porque era feliz en París”.

Se siente "un jugador diferente", pero quiere seguir mejorado

A sus 27 años, Mbappé cree que sigue siendo "un jugador diferente" que ha ido evolucionando, aunque no se conforma. "Antes estaba dentro de un registro y ahora tengo muchas más herramientas, puedo mejorar durante toda mi carrera porque el fútbol cambia, hay que adaptarse, no espera a nadie. Defensivamente, puedo hacer más para ayudar a mis equipos. Ofensivamente, puedo ser todavía más eficaz, porque tengo facilidad para crearme ocasiones. En Europa no hay jugadores que puedan generarse tantas ocasiones como yo", señaló.

Los jugadores jóvenes en los que se fija: "Lamine Yamal lo tiene todo"

Quizás por ello, no tiene dudas de que muchos se fijan en él. "Inspiro a muchos jugadores. Y muchos me han inspirado a mí, incluso algunos a los que considero menos fuertes que yo", comentó, desgranando también algunos de los jóvenes que le gustan en la actualidad. "Lamine Yamal. Lo tiene todo. Me gusta Estevão, tiene una creatividad especial. Güler puede llegar muy alto. Endrick tiene potencial, es un goleador. Zaïre-Emery y Doué van a tener una gran carrera", sentenció.