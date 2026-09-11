Cañizares señala a Mbappé: "Es por ahí por donde van los tiros"

El ex guardameta y actual colaborador en 'El Partidazo' de Cope apuntó a los motivos por los que el Santiago Bernabéu castigó con pitos a sus jugadores en ciertos momentos del partido de Champions League ante el Inter

El Real Madrid se Mourinho sacó este pasado martes su primer triunfo de Champions League en un ajustado duelo ante el Inter que terminó en 2-1. En la segunda parte especialmente, se vio un partido en el que el centro del campo desapareció y eso propició que las ocasiones tanto en una como en otra portería fuesen constantes. Al Bernabéu no le gustó ver sufrir a su equipo y en ciertos momentos del duelo pitó a jugadores como Mbappé o Vinicius.

Sobre estos silbidos, un ex futbolista como Santi Cañizares que en su momento supo lo exigente que es el Santiago Bernabéu, analizó en 'El Partidazo' de Cope los motivos de esta reacción del estadio merengue.

Cañizares apela a la falta de implicación de Mbappé

Santi Cañizares dejó clara que la capacidad de hacer goles es indiscutible pero si puso el punto sobre su implicación sin balón: "No se le puede discutir a Mbappé su capacidad goleadora, ni a muchos jugadores su calidad táctica. Pero lo que sí se les puede discutir es su implicación cuando no tienen el balón, y yo creo que es por ahí por donde van los tiros".

Además Cañizares habló de imágenes en el segundo tiempo entre Real Madrid e Inter en las que en ciertos momentos se vio a los jugadores de Mourinho bastante alejados de la pelota: "Contra el Inter hay fotos en la segunda parte, en las que te das cuenta de que todos los jugadores estaban muy lejos de la pelota. Los hombres de arriba, incluido Bellingham, desatendieron las obligaciones defensivas, y esto es lo que castiga el Santiago Bernabéu".

La explicación a las críticas del Santiago Bernabéu

Mucho se ha hablado en los días posteriores de los silbidos del Santiago Bernabeú, especialmente a Vinicius aunque todos los jugadores se llevaron una pequeña ración de protestas por parte del público. El propio Fede Valverde, al término del duelo, expresó su conformidad con la decisión del público: "Tienen toda la razón. Y nosotros tenemos que ser conscientes de que tenemos que mejorar y tener las cosas más claras dentro del campo".

Mbappé marcó un gol ante el Inter en la Champions League

Además, el anteriormente mencionado Cañizares, explicó que los pitos del Bernabéu llegaban por ver a los jugadores caminando cuando habla una pérdida de pelota. "Mira, yo creo que el Santiago Bernabéu no está criticando el pase bueno o el pase malo. No está valorando individualmente a los dos jugadores, sino que está valorando cuando el equipo se parte... Que cuando tienen la pelota son rápidos físicamente y portentosos, y cuando no la tienen y la pierden, caminan demasiado por el campo", declaró.

Por último, Cañizares apuntó al problema del centro del campo, del que también habló en rueda de prensa el propio Mourinho. "En la segunda parte, porque estaban cansados o se contagiaron unos a otros, el equipo se partía permanentemente, no existía centro del campo y tenía que defender el Madrid en posición defensiva. Eso es lo que castiga el Santiago Bernabéu, y no que sean mejores o peores jugadores", señaló el ex guardameta del Real Madrid.