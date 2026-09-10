Beñat San José se moja con el Real Madrid: "Quitaría a Mourinho"

El Rayo Vallecano afronta una de las visitas más exigentes de la temporada ante el Real Madrid. Beñat San José tiene claro que el equipo no debe renunciar a su estilo en el Bernabéu y, al ser preguntado por a quién quitaría del conjunto blanco, sorprendió con su respuesta: "A Mourinho"

El Rayo Vallecano prepara una de esas visitas que obligan a cualquier equipo a llevar el partido al límite. El Santiago Bernabéu espera y enfrente estará un Real Madrid que, por calidad individual y capacidad competitiva, exige prácticamente no cometer errores. Sin embargo, Beñat San José no quiere que el contexto cambie al Rayo.

El técnico vasco tiene claro que su equipo debe presentarse en Madrid siendo reconocible. La idea no pasa por renunciar a lo que le ha llevado hasta aquí para intentar sobrevivir ante uno de los grandes, sino por intentar competir desde sus propias armas. "Nosotros vamos a competir con nuestra identidad de juego. Es un equipo al que hay que tener muy identificado, no solo por su estructura táctica, que marca las diferencias, sino porque queremos competir con nuestra identidad".

San José ha preparado el encuentro estudiando tanto las fortalezas como los puntos débiles del conjunto madridista. La camiseta y la historia del rival son importantes, pero no deben condicionar el análisis del partido. "Más allá de su historia, más allá del tremendo club que es, no solo lo que ha ganado y lo que ha dado al fútbol, que eso es innegable, lo que analizo es dónde tenemos que tener más cuidado".

El Rayo no cambia el plan

La semana de trabajo tampoco ha sido diferente por tener al Real Madrid delante. San José asegura que el vestuario ha mantenido la misma rutina y destaca el equilibrio de un grupo que, pese a no haber conseguido todos los puntos que esperaba, sigue convencido de su camino. "La semana ha sido igual. Veo que los jugadores y el equipo tienen equilibrio y por eso me encanta el grupo que tenemos".

El entrenador reconoce que ha habido cierta frustración por algunos resultados, pero considera que el equipo ha trabajado sin perder el foco. "Trabajamos sin distracciones, sin negatividades, siempre desde el elogio". El Bernabéu, además, puede obligar al Rayo a adaptarse por momentos. San José sabe que el Madrid tiene capacidad para imponer su ritmo, pero no quiere que eso signifique abandonar la propuesta franjirroja. "El Real Madrid casi siempre te lleva a que tengas que acoplarte a su partido por la calidad que tienen. Sé que va a ser de máxima exigencia pero veremos hasta donde nos da".

Mourinho, el elegido por Beñat

La comparecencia dejó también una respuesta curiosa cuando el técnico fue preguntado por a quién quitaría del Real Madrid para afrontar el encuentro.

San José no dudó y eligió a José Mourinho, aunque su respuesta estuvo lejos de ser una crítica. Todo lo contrario: aprovechó para poner en valor la figura del portugués. "Quitaría a Mourinho. Es de los mejores entrenadores de la historia". El técnico del Rayo también señaló a otras dos piezas del conjunto blanco: “No solo él, también tienen un delantero y un portero que son los mejores del mundo”.

Con la mirada puesta en Vallecas

Después del Bernabéu llegará el Espanyol, aunque todo apunta a que el Rayo volverá a jugar como local en Butarque, en Leganés, debido a la situación del Estadio de Vallecas.

San José considera que el césped está en condiciones para acoger el encuentro, aunque admite que podría estar en mejores condiciones. En cualquier caso, el entrenador vuelve a poner el foco en una reivindicación que ya ha expresado anteriormente: volver a casa. "Estamos deseando volver a nuestro estadio, a nuestra casa y sentir esa energía que hay".