Álvaro García reclama la vuelta a Vallecas: "Necesitamos volver cuanto antes"

Álvaro García reconoce el malestar del vestuario del Rayo Vallecano por la situación que atraviesa Vallecas. Asegura que necesitan regresar a su estadio y revela que los jugadores siguen sin recibir nuevas informaciones. En los cromos tuvo que definir a Hansi Flick y a Julián Álvarez

Álvaro García ha puesto voz a uno de los principales problemas que está marcando el inicio de temporada del Rayo Vallecano. El extremo franjirrojo habló sobre la situación de Vallecas durante el acto de presentación del álbum de cromos de LaLiga de Panini y dejó claro que el vestuario está deseando regresar a su estadio.

El Rayo está afrontando este comienzo de curso lejos de su casa, una circunstancia que genera malestar tanto entre los aficionados como dentro del propio equipo. Álvaro García no escondió que la situación está siendo complicada para los jugadores.

"Tenemos muchas ganas de volver a Vallecas"

El futbolista fue contundente al explicar las sensaciones del vestuario. "Tenemos muchas ganas de volver a Vallecas. Necesitamos volver a nuestro campo, para los rivales es súper complicado y necesitamos volver cuanto antes a nuestro estadio", afirmó. El extremo considera que jugar en Vallecas supone un factor diferencial para el conjunto madrileño y espera que la situación pueda solucionarse próximamente.

Preguntado directamente por cómo están viviendo los problemas que afectan al estadio, Álvaro fue igualmente claro: "La situación la llevamos mal. Necesitamos volver cuanto antes a nuestro estadio y ojalá se solucione pronto". Por el momento, el vestuario permanece a la espera de novedades. "No se nos ha informado, estamos a expensas de lo que decidan", explicó el jugador.

Álvaro García también quiso enviar un mensaje a los seguidores del Rayo, protagonistas de las protestas y del malestar generado por la situación institucional que rodea al club. "Cada uno debe decidir lo que piense y crea. Decirle poco, sabemos lo que nos apoyan, lo que están con nosotros", señaló.

El futbolista reconoció que desde dentro del vestuario resulta difícil comprender completamente lo que están viviendo los aficionados, aunque quiso dejar clara la unión entre ambas partes. "Para nosotros es algo muy difícil. Decirles que estamos con ellos, es difícil saber lo que estamos viviendo desde dentro. Igual que ellos nos apoyan a nosotros, nosotros los apoyamos a ellos", añadió.

Su lado más futbolero con los cromos

Más allá de la actualidad del Rayo, Álvaro García también recordó su afición por los cromos durante su infancia. "Era bastante 'friqui' de todas estas estampitas", confesó, explicando que en su familia ni siquiera utilizaban la palabra "cromos". Ahora, el jugador pretende mantener esa tradición con su hijo: "Ahora que tengo el peque voy buscando que siga esa herencia".

Durante el acto también tuvo que definir algunos de los cromos de LaLiga. A Hansi Flick lo calificó como "súper intenso", mientras que sobre Johan Mojica destacó su capacidad para incorporarse al ataque: "Tira de vez en cuando de su pequeña magia. Está siempre subiendo".

Sobre Julián Álvarez, el rayista tampoco tuvo dudas: "Es buenísimo". Además, recordó los problemas que el delantero argentino ya ha causado al Rayo y celebró que continúe en LaLiga.