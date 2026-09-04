Presa aclara su futuro al frente del Rayo Vallecano

Martín Presa desafía las protestas de la afición del Rayo Vallecano y deja claro que no contempla abandonar el cargo: el presidente franjirrojo asegura que, si su salud se lo permite, espera seguir al frente del club muchos años

Las pintadas contra Martín Presa se multiplican en Vallecas y los cánticos pidiendo su salida se han convertido en una constante en los partidos del Rayo. Pero el máximo dirigente franjirrojo no contempla, al menos por ahora, dar un paso al lado. Presa ha vuelto a defender públicamente su continuidad al frente del club en una entrevista concedida a El Partidazo de COPE, que se desplazó hasta el estadio de Vallecas para conocer de primera mano el ambiente que rodea actualmente a la entidad. El presidente rayista fue contundente al hablar sobre su futuro y dejó claro que no tiene intención de abandonar el cargo a corto plazo. "Mientras yo sea presidente, que, ante las dudas, si la salud me lo permite, espero serlo muchos años más", afirmó.

Su mensaje no se quedó ahí. Uno de los asuntos que más preocupa a la afición es el futuro del Rayo y su posible salida del distrito de Vallecas. En este sentido, Presa volvió a insistir en que mientras él esté al frente hará todo lo posible para evitarlo. "Lo último que quisiésemos es que el Rayo se vaya del distrito de Vallecas. Lo he dicho por activa y por pasiva", señaló.

Presa responde a las protestas

Las declaraciones llegan en un momento especialmente delicado en la relación entre la directiva y una parte importante de la afición. Las instalaciones de la Ciudad Deportiva y el propio estadio han aparecido con pintadas en las que se puede leer el mensaje "Presa, vete ya", mientras que las protestas contra el presidente se repiten desde las gradas.

Pese a ello, el máximo accionista del club considera que su salida no solucionaría los problemas de la entidad. "El problema del Rayo no se acaba si Presa vende el Rayo", sostuvo. En esa misma línea, calificó de "extorsión" las presiones para que abandone la presidencia. "Eso es una extorsión y aquí no se aceptan extorsiones", sentenció.

El conflicto por la auditoría

Presa también se refirió a la situación que atraviesa el club y a las medidas que, según explicó, podría adoptar ante lo que considera un "atropello". El presidente rayista aseguró que estudian recurrir a la vía judicial para defender los intereses de la entidad. "Visto lo visto, tendremos que tomar medidas judiciales. Pedir auxilio judicial ante este atropello que estamos sufriendo", manifestó.

Además, cuestionó la necesidad de que el club tenga que someterse a una auditoría en las circunstancias actuales. Para explicar su postura, recurrió a una comparación sanitaria: "En un hospital, si una persona está teniendo un infarto, lo desfibrilan, lo atienden y lo estabilizan y luego hacen el papeleo".

Mientras las protestas continúan en Vallecas, Martín Presa mantiene firme su postura: no contempla marcharse y asegura que su intención es continuar durante muchos años al frente de un Rayo Vallecano que vive uno de los momentos más tensos de su relación con la grada.