La Comunidad de Madrid contradice al Rayo sobre Vallecas: "No existe ningún informe técnico que avale ese comunicado"

La vuelta del Rayo Vallecano a Vallecas sigue en el aire después de que la Comunidad de Madrid contradiga al club y niegue que exista un informe técnico que avale la reapertura. La auditoría aún no ha terminado y el regreso sigue pendiente

El futuro del Estadio de Vallecas continúa en el aire. El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco Serrano, asegura que todavía no existe un informe definitivo que permita autorizar el regreso del Rayo a su estadio, pese a que el club defiende que el campo ya está preparado.

La vuelta del Rayo Vallecano a Vallecas sigue sin fecha oficial y la disputa entre el club y la Comunidad de Madrid se recrudece. Mientras la entidad franjirroja sostiene que su estadio reúne ya las condiciones necesarias para volver a acoger partidos, desde el Gobierno regional niegan que exista un documento técnico que respalde esa afirmación. Mariano de Paco Serrano, consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, habló anoche y fue tajante al valorar el comunicado publicado por el Rayo Vallecano sobre el estado de las instalaciones. "No existe ningún informe técnico que avale lo que dice ese comunicado, es totalmente falso".

La auditoría todavía no ha terminado

La Comunidad de Madrid insiste en que el proceso de revisión del estadio continúa abierto. Según la versión ofrecida por De Paco Serrano, la autorización para que el Rayo pueda regresar a Vallecas depende de que la auditoría concluya con un resultado favorable y sea firmada por el auditor autorizado.

El consejero quiso dejar claro que existe voluntad para que el equipo pueda recuperar cuanto antes su casa, pero que actualmente no se puede garantizar esa posibilidad. "Está en el ánimo de todos, pero depende del resultado de la auditoría que a día de hoy no está terminada. Lo que todos queremos es que se pueda jugar, pero nadie lo puede afirmar en este momento". De esta manera, la Comunidad se desmarca de la postura expresada públicamente por el Rayo y mantiene que todavía no se han cumplido todos los pasos necesarios para dar luz verde a la reapertura del estadio.

El Espanyol, posible fecha para el regreso

Lo que sí parece descartado es que el Rayo pueda regresar a su estadio este próximo sábado, cuando tiene previsto enfrentarse al Racing de Santander. Ese encuentro tendrá que disputarse lejos de Vallecas.

Si finalmente la auditoría recibe el visto bueno y se completan todos los trámites necesarios, el siguiente partido que podría marcar el regreso del conjunto franjirrojo a su feudo sería el correspondiente a la visita del Espanyol, prevista para el martes 15 de septiembre.