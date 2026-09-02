La Comunidad responde al Rayo tras su duro comunicado y eleva la tensión: "El Rayo miente constantemente y desde el principio"

La guerra entre el Rayo Vallecano y la Comunidad de Madrid por el Estadio de Vallecas suma un nuevo capítulo. Mariano de Paco ha respondido en El Larguero al duro comunicado del club y ha acusado al conjunto franjirrojo de "mentir constantemente", mientras ambas partes mantienen versiones opuestas sobre el informe que provocó la suspensión de la concesión

La guerra entre el Rayo Vallecano y la Comunidad de Madrid por el Estadio de Vallecas está lejos de terminar. El club franjirrojo publicó este martes un extenso comunicado en el que responsabiliza directamente a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de que el equipo no pueda jugar en su estadio y cuestiona la validez del informe que provocó la suspensión de la concesión. Horas después, Mariano de Paco, consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Comunidad de Madrid, respondió en El Larguero con una acusación: "El Rayo miente constantemente y desde el principio".

El enfrentamiento se encuentra ahora en uno de sus momentos más tensos. El Rayo sostiene que la Comunidad es la "única responsable" de que el encuentro ante el Alavés no se disputara en Vallecas y advierte de que podría ocurrir lo mismo con el duelo frente al Racing de Santander. La Consejería, por su parte, mantiene que la suspensión de la concesión responde a los incumplimientos del club en materia de licencias, normativa y mantenimiento.

Dos versiones completamente enfrentadas

Mariano de Paco defendió en la SER que el procedimiento comenzó después de que la Comunidad detectara importantes deficiencias en el recinto. “Todo este procedimiento se inicia porque el Rayo no cumple con sus funciones, con las licencias, las normativas y el mantenimiento de su propio estadio”, aseguró. El consejero fue todavía más contundente al referirse al estado del campo: "No está a la altura de ningún club, ya sea de Primera o Segunda División, porque está hecho un auténtico desastre".

Además, puso el foco en la relación de la directiva rayista con el estadio. "El segundo problema es el tratamiento que la directiva viene dándole al estadio, considerándolo como suyo cuando es un espacio público de la Comunidad de Madrid", afirmó. El Rayo ofrece una fotografía completamente diferente. En su comunicado asegura haber presentado documentación técnica para acreditar la seguridad, accesibilidad y salubridad de las instalaciones. Entre ella menciona un certificado favorable de una OCA sobre la instalación eléctrica fechado en diciembre de 2023, varias actualizaciones del Plan de Autoprotección y diferentes informes relacionados con incendios, agua y legionela.

El informe de diciembre que enfrenta a ambas partes

Uno de los principales puntos de conflicto está precisamente en la auditoría utilizada por la Comunidad. El Rayo asegura que el documento existía desde el 12 de diciembre de 2025, pese a que la versión difundida aparece firmada el 14 de julio de 2026. El club sostiene que el informe permaneció oculto durante más de siete meses y cuestiona además su metodología. Incluso señala que el documento original en Word permite identificar su creación en diciembre de 2025.

La entidad franjirroja también pone el foco en la cronología del 14 de julio. Según su versión, el informe fue convertido a PDF y firmado a las 13:40 horas y, apenas 85 minutos después, un técnico de la Comunidad habría firmado un documento de 12 páginas valorándolo. Para el Rayo, esta secuencia demuestra que la Administración ya conocía el contenido del informe con anterioridad y cuestiona que pudiera realizarse ese análisis en tan poco tiempo.

El dinero también está en el fondo de la disputa

El comunicado del Rayo introduce además otro elemento relevante: la reforma integral del Estadio de Vallecas planteada por la Comunidad de Madrid. El club asegura que en junio recibió la presión para asumir un proyecto de remodelación superior a 60 millones de euros si quería continuar como concesionario. Según el Rayo, su negativa a afrontar esa inversión fue el verdadero punto de inflexión en el conflicto.

La entidad recuerda además que durante la pasada temporada disputó más de 25 partidos oficiales en Vallecas con autorización de LaLiga, la RFEF y la UEFA, además de los dispositivos de seguridad supervisados por el Ministerio del Interior.

Mientras las dos partes mantienen versiones irreconciliables, el problema deportivo continúa. El Rayo afirma que ha solicitado en varias ocasiones el levantamiento de la suspensión y que ha entregado nueva documentación técnica. También asegura que el 15 de agosto LaLiga emitió un informe de emergencias en el que consideraba cumplido el Reglamento de Estadios sin deficiencias. La Comunidad, sin embargo, mantiene su postura. De Paco defendió que se concedió al Rayo una última oportunidad para aportar documentación antes de avanzar con la extinción de la concesión.