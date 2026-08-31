Alcaraz - Safiullin en directo: partido de Carlos Alcaraz de primera ronda del US Open 2026 en vivo online

Retransmisión en directo del partido entre Carlos Alcaraz y Roman Safiullin de la primera ronda del US Open 2026

El debut de Carlos Alcaraz ante Safiullin en el US open había generado mucha expectación entre sus compañeros, muchos de los cuales aseguran que lo verán para saber cómo se encuentra tras tantos meses sin jugar

El partido de Alcaraz comenzará tras el que están manteniendo en la pista central la número uno, Aryna Sabalenka, ante la colombiana Camila Osorio . La bielorrusa ganó el primer set por 6-2 y en el segundo marchan empatadas a tres juegos

"Si tiene un partido duro, será interesante ver cómo lo afronta. No debemos olvidar que, si siente dolor, podría retirarse en cualquier momento. Para mí es muy bonito verlo aquí, jugando. Si tengo la oportunidad, sin duda veré su partido. Además, juega contra mi amigo Roman (Safiullin), así que será interesante para mí. Espero que no sienta ningún dolor y que pueda jugar con libertad".

Sabalenka cierra su partido ante Osorio tras romper el saque de su rival en el noveno juego del segundo set y ganar por 6-2 y 6-4; Carlos Alcaraz y Roman Safiullin salen a continuación a pista central

En el resto de pistas están saltando las sorpresas. El 'lucky loser' Otto Virtanen le gana dos sets a cero a Andrey Rublev ; mientras que Tsitsipas, que había perdido el primer set ante Fils y caía de forma contundente en el segundo, le ha dado la vuelta, ha igualado a sets y ahora está por delante en el tercero.

La buena noticia llega desde el cuadro femenino, donde acaba de terminar el partido de Cristina Bucsa, quien ha ganado a la checa Sara Bejlek por 7-5, 4-6 y 6-1 ; Bejlek venía de hacer un gran torneo en Cincinnati, donde había eliminado a Sabalenka

Precisamente, Otto Virtanen, el jugador que le va ganando a Rublev, fue el último jugador al que se enfrentó Carlos Alcaraz. Fue en el Conde de Godó y de ello hace 139 días . Se ha hecho una eternidad...

Ya están los dos jugadores ultimando su calentamiento en la pista Arthur Ashe antes de arrancar este gran encuentro entre Alcaraz y Safiullin

15-15 (Saca Safiullin) Muy agresivo Safiullin desde el inicio, aunque ha jugado con segundos sus dos primeros saques y no ha podido llevar la iniciativa en el segundo, que ha perdido

30-30 Error de Safiullin en la subida a la red y se le queda la volea; aunque luego es Alcaraz el que comete un error no forzado cuando trataba de meter una bola profunda

30-30 Error del tenista murciano, al que se le algo inseguro en este reestreno; aunque en el punto siguiente aguanta y Safiullin acaba fallando

40-40 Safiullin deja escapar una ocasión clara, cuando tenía el punto ganado en la red después de que la golpeara la bola de Alcaraz; la mandó fuera

15-15 (Saca Safiullin) Gran saque del ruso para empezar y grosero error a continuación con una bola a media pista que manda a la red

40-15 Está sacando ahora muy bien el ruso tras fallar en el arranque del partido; dos buenos saques le dan una clara ventaja en el juego

40-15 Error no forzado del español, que sigue ajustando las bolas para buscar los límites; pero evita el problema con un gran saque

40-40 Gran resto de Safiullin y golpe de fortuna del ruso a una dejada de Alcaraz, su bola da en la red y cae muerta en el otro lado

30-30 Gran resto de Alcaraz, al que no puede responder su rival; y nuevo error de Safiullin, que ve cómo se le complica su juego

Juego Safiullin. Se adelanta el ruso con otro saque que no puede devolver el español y cierra con un error del murciano en un largo intercambio

15-15 (Saca Alcaraz) Gran resto del ruso, a los pies del murciano, para empezar; pero contesta Alcaraz con un 'ace', el primero de su cuenta

30-30 Se adelanta el ruso con otro golpe de suerte y equilibra Alcarqaz con una dejada marca de la casa

30-40 Segundo punto de break para Safiullin, Alcaraz buscó la línea con un golpe ganador y se le fue por poco

Ventaja Alcaraz, que ha preparado el punto y no se ha puesto nervioso hasta que su rival ha fallado

0-30 (Saca Safiullin) Espectacular punto de Carlos Alcaraz, con logra un passing a la línea; a continuación, error del ruso, que da un palo y manda la bola fuera

15-40 Buen saque del tenista de Podolsk a la T y Alcaraz no puede devolver; pero luego da otra caña y da las dos primeras bolas de break a Alcaraz

15-15 (Saca Alcaraz) Error no forzado de Carlos Alcaraz, cuando buscaba un winner paralelo de derecha; luego, el que falla es Safiullin con su revés, que manda a la red

40-40 Derecha ganadora del murciano ante la que no puede hacer nada Safiullin; pero la segunda doble falta de Alcaraz iguala el juego de nuevo

Juego para el español, que confirma el break aunque con un poco de suerte en este último punto, en el que la bola dio en la red y entró

30-30 Gran resto de Alcaraz, que se muestra muy agresivo en el intercambio y provoca el error de su rival; luego, falla en el resto, pese a que era segundo saque

15-15 (Saca Alcaraz) Se adelanta el ruso, que tiene la opción de ponerse en ventaja en la red, pero logra Alcaraz salvar la situación con un gran golpe al que llega muy forzado su rival y manda fuera

Buenas sensaciones de Carlos Alcaraz en su regreso a las pistas tras la larga lesión. le costó coger el ritmo ante un rival muy agresivo y que daba poco tiempo para pensar, pero poco a poco ha empezado a dominar los intercambos y ha acabado cerrando el set a un gran nivel.

30-0 (Saca Safiullin) El ruso arranca agresivo de nuevo gana cómodo el primer pinto y el segundo lo hace en un intercambio de dejadas en la red

Primer juego en blanco del partido. Un buen saque pone el 40-0 y lo cierra con otro servicio que Alcaraz no devuelve

0-30 (SAca Alcaraz) Peligro, el español ha empezado algo lento en este set y su rival, muy agresivo, lo está aprovechando

40-40 Saque abierto de Safiullin que Alcaraz manda a la red; pero luego comete un error con una bola cómoda, muy metido en la pista

¡Vaya error de Safiullin! Tenía toda la pista para él y manda la volea fuera; break para Alcaraz, que equilibra el set

15-15 (Saca Safiullin) Gran passing de Alcaraz para empezar el juego; luego, se le escapa el golpe al español por muy poco en el contraataque

Juego Safiullin. Error de Carlos Alcaraz cuando trataba de ponerle la bola a los pies del ruso; luego, falla de revés y concede el saque a su rival

0-30 (Saca Safiullin) Error del ruso ante la presión de Alcaraz; gran resto de Alcaraz, a continuación, para ponerle la bola a los pies de su rival

El día largamente esperado está aquí y Carlos Alcaraz vuelve a vestirse de corto para retomar su carrera hacía la gloria del tenis mundial. Lo hace en un Grand Slam que fue el primero que ganó y en el que es el vigente campeón, un US Open al que, pese a su larga convalecencia por la lesión de muñeca, llega con el objetivo de revalidar el título que conquistó en 2025

Sería así su octavo Grand Slam, aunque para eso queda mucho. Todo pasa para el actual número 3 del mundo por empezar a ganar este partido que le enfrenta al ruso Roman Safiullin.

Aparte de ampliar su ventaja en títulos de Grand Slam con respecto al ausente Sinner, revalidar el título en Nueva York supondría un logro histórico para Alcaraz, ya que ningún tenista masculino lo consigue desde que Roger Federer ganó el torneo por quinta vez consecutiva en 2008.

Alcaraz nunca ha ganado tres veces el mismo torneo

El español también busca conquistar por primera vez tres títulos en un mismo torneo, algo que todavía no ha logrado pese a contar con dos victorias en varios grandes y otros torneos importantes. Para ello, intentará repetir el éxito de 2025 y seguir consolidándose entre los principales protagonistas del tenis mundial.

Su debut no es el más fácil, pese al mal momento de Safiullin. El tenista ruso le ganó en el Master 1.000 de París en el único enfrentamiento en el que se han enfrentado en el circuito. Alcaraz la devolvería la derrota, pero sería en los Juegos Olímpicos de París 2024, un torneo que no daba puntos y sí la gloria.

Las dudas de Alcaraz antes de su regreso

El tenista murciano se dejó ver la semana pasada en el torneo de dobles mixto, donde ganó un partido junto a Serena Williams. Fue un tanteo para lo que llega ahora. Hasta que no se vea cara a cara con un rival no sabrá lo que puede dar de sí. Sobre todo después de haber reconocido dudas en las últimas semanas de recuperación. "En cuanto empecé a entrenar un poco, aunque no sabía cuándo iba a poder hacerlo, surgieron pensamientos realmente difíciles de gestionar; no sabía si estaría listo para Cincinnati o el Abierto de Estados Unidos, o si me perdería toda la gira americana. Lidiar con esos pensamientos fue muy complicado", admitía en la previa del US Open.

El de su regreso ya lo solventó el día que decidió volver al circuito. Pero el de saber cómo estará hasta este lunes no podrá conocerlo. Sus rivales han avisado que si gana dos o tres partidos y coge ritmo y confianza, será favorito. Pero primero hay que ganar hoy a Safiullin y, si lo hace, hacer lo propio con el portugués Faria.