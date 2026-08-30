Dani Mérida sigue imparable y ya deja su huella en el US Open

El tenista madrileño pasa a segunda ronda en el US Open 2026 por la vía rápida; Pablo Carreño se despide y es el primer español eliminado

El momento que atraviesa el madrileño Dani Mérida es impresionante y lo ha vuelto a demostrar en el inicio del US Open, en el que se ha clasificado para la siguiente ronda por la vía rápida, después de ceder sólo ocho juegos ante el húngaro Marton Fucsovics .

El tenista español ganó por 6-4, 6-2 y 6-2, y ya espera al ruso Andrey Rublev, vigésimo tercer cabeza de serie, o al finlandés Otto Virtanen, el 'lucky loser' que ha accedido al cuadro principal tras la retirada de croata Marin Cilic.

Mérida aprovechó la irregularidad de Fucsovics con su saque -hasta 11 dobles faltas cometió- para presionar siempre al resto. Contó con 15 bolas de 'break' a favor y siempre llevó la iniciativa en un partido que estuvo más equilibrado en la primera manga, pero que fue un paseo para el madrileño a partir de ahí.

Aunque su crecimiento ha sido brutal en los últimos meses, este triunfo sólo el segundo de Dani Mérida en un Grand Slam. En Roland Garros perdió en su debut y en Wimbledon ganó al argentino Camilo Ugo Carabelli cuando este se retiró por lesión. Era hasta ahora la única victoria en un grande. Ahora ya ha puesto también una pica en Nueva York y ante un rival que le había vencido en su único precedente.

Pablo Carreño cae ante Lehecka

La victoria de Mérida abre la cuenta para los tenistas españoles, que también han sufrido la primera derrota en el estreno del Grand Slam norteamericano. El gijonés Pablo Carreño es el que peor lo tenía a priori, ya que se enfrentaba al decimooctavo favorito, un Jiri Lehecka que le ha derrotado en cuatro sets.

El tenista checo se ha impuesto por 6-1, 7-6(5), 4-6 y 6-2. La clave estuvo en la segunda manga. Tras un arranque de partido en el que Lehecka fue claramente superior, Carreño logró equilibrar la balanza y presionar a su rival. El asturiano estuvo, incluso, por encima de su rival en los dos sets intermedios, pero perdió el segundo en el 'tie break' y solo pudo hacerse con el tercero para alargar el encuentro. En el cuarto, una rápida rotura de servicio del checo le permitió encarrilar el set y cerrarlo con un nuevo 'break'.

Entre los partidos que ya han acabado en el cuadro masculino de este US Open destaca la eliminación del serbio Hamad Medjedovic, de forma contundente, a manos del polaco Kamil Majchrzak o la victoria, también tres sets, de Wu Yibing frente al australiano Adam Walton. El chino ya dejó muestras de su nivel ante Djokovic, en Wimbledon, y ahora ha ratificado su crecimiento en el inicio del grand slam norteamericano.