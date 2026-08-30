Carlos Alcaraz - Roman Safiullin: Horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de Alcaraz en el US Open 2026

Carlos Alcaraz regresa este lunes a las pistas en un duelo ante Roman Safiullin muy peligroso

La espera ha acabado y tras más de cuatro meses y medio de parón, Carlos Alcaraz regresa este lunes a las pistas en el US Open. Lo hará ante el ruso Roman Safiullin, un tenista que le ha ganado en el único duelo que ambos han disputado en el circuito, aunque luego se desquitara el español en los Juegos Olímpicos de París.

Las dudas rondan sobre Carlos Alcaraz. Nadie sabe cuál es su nivel ni lo que puede ofrecer tras tanto tiempo lesionado y con un problema en un lugar tan delicado como es la muñeca. Y, pese a ello, sus rivales no se fían.

La visión general es que, si logra pasar las primeras rondas y coge ritmo, volverá a ser el peligroso rival de siempre y se convertirá en candidato al título en el US Open. Pero estas primeras rondas están llenas de trampas, empezando por el rival que este lunes tiene frente, un Safiullin que no está en su mejor momento, pero que siempre es un peligro en pista rápida.

Carlos Alcaraz ha advertido que se va a ver "al mismo Carlitos de siempre". Eso es positivo y significa que sus dudas han quedado atrás. Y eso que las ha reconocido, sobre todo en el último periodo de preparación.

En estos meses de parón, Zverev le ha arrebatado el segundo puesto del ránking mundial, pero ni él ni Sinner han hecho acopio de puntos como para ser inaccesibles en este tramo final. El italiano cayó a las primeras de cambio en París y se perderá el US open. Y Zverev, tras jugar las dos finales de Grand Slam -y gana una-, ha caído a las primeras de cambio en Montreal y Cincinnati. Han dejado pasar su gran oportunidad y ahora, Alcaraz está de regreso.

¿A qué hora se juega el Carlos Alcaraz - Roman Safiullin?

El partido entre Carlos Alcaraz y Roman Safiullin correspondiente a la primera ronda del US Open 2026 tendrá lugar este lunes 31 de agosto.

El encuentro se disputa en el segundo turno de la sesión diurna de la pista central y está programado para que se juegue tras el que disputarán Aryna Sabalenka y Camila Osorio, que empieza a las 11:30 horas en Nueva York, las 17:30 horas en España. Por tanto, el duelo de Alcaraz y Safiullin arrancará en torno a las 19:30 hora española.

Dónde ver por TV y online el partido de Carlos Alcaraz en el US Open 2026

Movistar+ tiene los derechos en España de este Grand Slam y los partidos se podrán ver a través de su plataforma, los principales, a través de sus dos canales, Movistar+ (dial 7) y #Vamos (dial 8), incluidos dentro de la oferta básica.

El tenis femenino tendrá su principal acogida en el canal #Ellas (dial 53). Y Movistar+ también habilitará hasta diez señales simultáneas incluidas dentro del paquete Deportes+, para que los aficionados puedan seguir también la actividad de las pistas secundarias en los primeros días.

En ESTADIO Deportivo les estamos dando cumplida cuenta de todo lo que acontece en esta edición del US Open, con especial atención a lo que han hecho los tenistas españoles.