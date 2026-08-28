El peor augurio para Carlos Alcaraz en el US Open, de la mano de un mito: "Si sobrevive a su primer partido, para mí eso es una victoria"

El tenista murciano apura su preparación antes de debutar con Safiullin, pero la mayoría de los que han hablado confían poco en que se pueda ver su mejor versión

El regreso de Carlos Alcaraz le ha puesto, automáticamente, en el centro de todos los focos y ha liberado a algunos de sus compañeros. Y más cuando Jannik Sinner no estará presente en US Open que arranca este domingo.

Pese a que el tenista murciano ha perdido la segunda plaza del ránking ATP esta misma semana y a que lleva sin jugar desde mediados de abril, su nombre es el que más resuena en Nueva York y hay un debate abierto sobre lo que será capaz de hacer después de tanto tiempo sin jugar.

Ese debate ya ha contado con gente importante dentro del mundo del tenis y aún queda a partir de este viernes que entren de lleno sus principales rivales. Ni el cabeza de serie número uno, Alex Zverev -campeón en País y finalista en Londres-, ni el gran momento de Ben Shelton, nada opaca el brillo del español.

El propio Roger Federer, presente en Nueva York, reconocía sus dudas sobre lo que Alcaraz podía hacer en el US Open. "Si solo ha sido una semana, creo que será muy complicado. Si ha sido un mes, le doy muchas opciones de encontrar su ritmo pronto. Necesita superar las primeras tres rondas para empezar a coger ritmo", vaticinaba el suizo.

Sin embargo, quien parece tenerlo más claro es el legendario exentrenador de las hermanas Williams, Rick Macci. Y éste no ve a Carlos Alcaraz en condiciones de ganar el cuarto Grand Slam del año. De hecho, cree que no debería llevar la presión de ser favorito.

"Apuesto por Zverev para que gane su segundo grande principalmente porque los dos mejores jugadores con diferencia con una raqueta (Carlos y Jannik) serían los favoritos. Pero el 'lanzallamas' está lesionado y el 'mago' jugó por última vez hace cinco meses en tierra batida", publicaba el técnico norteamericano en su cuenta de X.

Advierten a Alexander Zverev

Macci advertía a Zverev para que aprovechase, como hizo en Roland Garros, esta oportunidad única. "La Navidad ha llegado temprano para el alemán de gran saque, es su grande para perder a menos que se desconecte, se enfade y entonces podría torcerse", añade.

El extécnico de las Williams cree que Carlos Alcaraz irá poco a poco tras una ausencia tan larga y que debería haber paciencia con él. No espera ningún milagro del español, pese a que fue uno de los que más ha confiado en que volverá a ser el de antes.

"Todo el mundo, tomen un respiro profundo porque Carlos tendrá mucho óxido y le tomará el resto del año limpiar el polvo. Si sobrevive a su primer partido, para mí eso es una victoria para todos y si la muñeca está bien, que comience el regreso. Lo creas o no, no debería ser el favorito para ganar el título porque durante cinco meses ha estado inactivo. No se llega a competir por la calle sin más. Hay que tener confianza y agilidad. Y en una competición real se vence a los mejores", publica Macci.

Mientras se debate sobre él, Carlos Alcaraz retoma sus rutinas antes de debutar en el US Open ante el ruso Roman Safiullin. El tenista murciano paró el miércoles, después de haber jugado con Serena Williams el doble mixto, y eso levantó las alarmas.

Alcaraz acaba con las dudas

Alcaraz tenía pactado entrenarse junto a Taylor Friz y lo canceló. Su equipo entendió que dos partidos tan seguidos en competición requerían un parón y no era porque tuviera molestias, según transmitieron, en la muñeca.

Alcaraz retomó los entrenamientos el jueves por la tarde tras un día y medio de reposo, y este viernes ha mantenido su calendario de preparación de cara a su reaparición en Nueva York.