Rafa Jódar - Thanasi Kokkinakis: Horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de Jódar en el US Open 2026

Rafa Jódar debuta en su primer US Open ante un veterano como Thanasi Kokkinakis, que sólo ha ganado dos partidos en todo el año en el ATP Tour

Rafa Jódar vuelve donde empezó todo. El tenista madrileño se dio a conocer en España tras ganar hace dos años el US Open júnior, un torneo que le gusta mucho y en el que este martes debuta a nivel profesional.

El jugador de Leganés llega situado a un paso del Top-10, peleando por estar en las ATP Finals de este año y como uno de los principales favoritos. Jódar ha cuajado una gran gira previa a este Grand Slam con, entre otros resultados, la final del ATP 500 de Washington y las semifinales del Master 1.000 de Montreal.

Sólo falló antes de tiempo en Cincinnati, pero viendo lo que acumulaba en las piernas, hasta le habrá venido mejor para descansar, resetear y llegar al US Open totalmente fresco.

Enfrente tendrá a un rival duro, pero al que las lesiones le han impedido siempre alcanzar el nivel que podía ofrecer. Y esa es la gran duda que, una vez más, hay con Thanasi Kokkinakis. El australiano lleva sin ganar un partido fuera del circuito ATP Challenger desde Roland Garros, cuando pasó a segunda ronda tras vencer al francés Atmane. Éste y otro triunfo, ante Korda, en enero son sus únicas victorias este año en el ATP Tour. Aunque tampoco ha jugado mucho, ya que entre ese torneo de Adelaida y Roland Garros sólo disputó un Challenger en Zagreb y los dobles del Open de Australia.

Aquí, al menos, llega después de haber jugado toda la gira americana, pero perdió en primera ronda en Cincinnati y Montreal, de igual firma que en Wimbledon. Y sólo ganó un partido en el Challenger de Bloomfield Hills antes de caer con su compatriota Adam Walton.

Con estos antecedentes recientes, Rafa Jódar aparece como claro favorito. Aunque también es su debut en el US Open...

¿A qué hora se juega el Rafa Jódar - Thanasi Kokkinakis?

El partido entre Rafa Jódar y Thanasi Kokkinakis correspondiente a la primera ronda del US Open 2026 tendrá lugar este martes 1 de septiembre.

El encuentro se disputa en el tercer turno de la pista 17 y está programado para que se juegue tras los que disputarán Yulia Putintseva-Belinda Bencic y Daria Kasatkina-Paula Badosa. El primer turno empieza a las 11:00 horas en Nueva York, las 17:00 horas en España. Por tanto, el duelo de Jódar y Kokkinakis arrancará en torno a las 22:00 hora española.

Dónde ver por TV y online el partido de Rafa Jódar en el US Open 2026

Movistar+ tiene los derechos en España de este Grand Slam y los partidos se podrán ver a través de su plataforma, los principales, a través de sus dos canales, Movistar+ (dial 7) y #Vamos (dial 8), incluidos dentro de la oferta básica.

El tenis femenino tendrá su principal acogida en el canal #Ellas (dial 53). Y Movistar+ también habilitará hasta diez señales simultáneas incluidas dentro del paquete Deportes+, para que los aficionados puedan seguir también la actividad de las pistas secundarias en los primeros días.

En ESTADIO Deportivo les estamos dando cumplida cuenta de todo lo que acontece en esta edición del US Open, con especial atención a lo que han hecho los tenistas españoles.