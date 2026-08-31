Osasuna - Getafe: Alineaciones, horario y dónde ver en TV la Jornada 3 de LaLiga

Osasuna y Getafe cierran este lunes la tercera jornada de LaLiga. Los rojillos llegan tras ganar al Celta y los azulones después de sellar su pase a la Conference. El foco estará también en David Soria, a un partido de lograr un récord histórico

Hay récords que se construyen con goles, otros con títulos y algunos, como el que persigue David Soria, simplemente con estar siempre ahí. El portero del Getafe tiene esta noche una cita con la historia en El Sadar. Si nada cambia a última hora, volverá a ocupar la portería azulona y alcanzará una cifra que ningún otro futbolista ha logrado en LaLiga.

Soria sumará 193 titularidades consecutivas y dejará atrás a Juan Antonio Larrañaga, hasta ahora dueño de este récord. Una racha que comenzó el 13 de agosto de 2021, en Mestalla, ante el Valencia, y que se ha prolongado durante más de cinco años sin que ninguna lesión, sanción o decisión técnica le haya apartado del once. Desde entonces, partido tras partido, el madrileño ha sido el encargado de defender la portería del Getafe en el campeonato.

Osasuna y Getafe llegan al duelo con la confianza reforzada y con la intención de prolongar sus respectivos buenos momentos. Los navarros vienen de remontar al Celta y conseguir su primera victoria de la temporada, mientras que el Getafe llega después de eliminar al Partizán y asegurar su presencia en la fase liga de la Conference League. El conjunto de José Bordalás, además, se impuso al Racing en su último compromiso liguero.

Osasuna quiere mantener el impulso

El equipo rojillo afrontará su segundo partido de la temporada en El Sadar después del empate frente al Levante en la primera jornada.

Tras el desgaste acumulado, Ramis prepara cambios para repartir esfuerzos y dar entrada de nuevo a algunos de sus futbolistas habituales. Budimir, Aimar, Rubén García e Iker Muñoz son algunos de los nombres que podrían recuperar su sitio en el once. El técnico ya avisó en la previa: "Habrá cambios. Por intenciones, por plan y por las características de partido. Es ahí donde tenemos que encontrar el equilibrio".

El Getafe, entre Europa y LaLiga

Bordalás recupera a Kiko Femenía, que ya ha cumplido su sanción, aunque mantiene las dudas sobre Abqar y Mario Martín, ambos con problemas físicos.

El objetivo azulón, más allá de la aventura europea, sigue estando muy claro: sumar cuanto antes los puntos necesarios para asegurar la permanencia y evitar complicaciones en una temporada que tendrá el aliciente añadido de las tres competiciones.

Budimir y Enes Ünal, duelo de goleadores

El partido también tendrá un interesante enfrentamiento en ataque. Ante Budimir ya estrenó su cuenta goleadora esta temporada al transformar un penalti en Balaídos y será una de las principales amenazas para la defensa del Getafe.

En el otro lado estará Enes Ünal, que atraviesa un gran momento. El delantero azulón ha marcado en sus tres últimos encuentros: lo hizo tanto en la ida como en la vuelta de la previa de la Conference League ante el Partizán y volvió a ver puerta frente al Racing.

Alineaciones posibles

Osasuna: Sergio Herrera; Arguibide, Catena, Herrando, Bretones; Moncayola, Iker Muñoz; Rubén García, Aimar Oroz, Raúl Moro; Budimir.

Getafe: David Soria; Djené, Sazonov, Romero; Kiko Femenía, Terrats, Mangala, Mojica; Mario Martín; Enes Ünal y Satriano.