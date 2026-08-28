El Getafe se fija en Mohamed Azzi para reforzarse ante la Conference

El conjunto azulón de José Bordalás busca ampliar las alternativas de su plantilla en el tramo final del mercado y ha puesto sus ojos en el carrilero argelino del Dynamo Makhachkala

El Getafe continúa moviéndose en los últimos días del mercado de fichajes. La dirección deportiva azulona rastrea opciones para aumentar el fondo de armario de José Bordalás y una de las posiciones que pretende reforzar es el carril derecho, donde ha aparecido un nombre procedente del fútbol ruso.

Se trata de Mohamed Azzi, carrilero argelino de 24 años que milita actualmente en el Dynamo Makhachkala. Según la información publicada por Marca, el conjunto azulón estudia la posibilidad de incorporarlo mediante una cesión para esta temporada, tras asegurar su presencia en la 'fase de liga' de la Conference League.

Mohamed Azzi aparece en la agenda del Getafe para la banda derecha

El futbolista argelino se ha convertido en una de las opciones que maneja el Getafe para aumentar la competencia en una posición que ya cuenta con dos alternativas. Kiko Femenía ocupa actualmente ese espacio dentro de la plantilla, mientras que Andrés García ofrece un perfil más ofensivo cuando actúa en el carril derecho.

La posible llegada de Azzi respondería, por tanto, a una cuestión de profundidad de plantilla. El Getafe afronta un curso con el añadido de la competición europea después de haber asegurado su presencia en la 'fase de liga' de la Conference League, por lo que Bordalás necesitará disponer de más recursos para repartir esfuerzos.

La operación que se plantea actualmente sería una cesión, una fórmula que permitiría al conjunto azulón incorporar al jugador sin tener que afrontar de entrada un traspaso definitivo.

Getafe, Osasuna y CSKA de Moscú siguen los pasos de Mohamed Azzi

El conjunto madrileño no sería el único club interesado en hacerse con los servicios del jugador del Dynamo Makhachkala. Según la información publicada, el CSKA de Moscú también ha mostrado interés por Azzi, mientras que en España el Osasuna permanece atento a su situación.

La presencia de varios pretendientes añade competencia a una operación que todavía se encuentra en fase de seguimiento. El Getafe deberá valorar ahora si avanza definitivamente por el futbolista y en qué condiciones puede cerrarse la cesión.

Para Azzi, la posibilidad de dar el salto a LaLiga supondría además una oportunidad para cambiar el escenario de su carrera y competir en una de las grandes ligas europeas. El carrilero salió de Argelia rumbo a Rusia en febrero de 2025, siendo su primera experiencia fuera de su país natal.

José Bordalás necesita más fondo de armario para un Getafe con Europa

La planificación azulona está condicionada esta temporada por una circunstancia que no puede pasarse por alto: el Getafe tendrá que disputar competición europea. La clasificación para la fase de grupos de la Conference League ha ampliado el número de partidos que deberá afrontar la plantilla de Bordalás.

El calendario ya está obligando al conjunto madrileño a manejar diferentes frentes. En LaLiga, el Getafe comenzó con una derrota ante el Alavés y posteriormente reaccionó con una victoria frente al Racing de Santander; en Europa, superó al Partizán en la ida antes de caer en la vuelta por 2-1.

Ahora, con la Copa del Rey también en el horizonte, el conjunto azulón deberá rotar entre tres competiciones, donde el torneo europeo les obligará a visitar al Iberia Tbilisi, Ajax y Union Craiova, mientras que recibirá en el Coliseum al Brighton & Hove Albion, Lugano e Inter Escaldes.

El Getafe acelera en el tramo final del mercado

La posible llegada de Mohamed Azzi se suma así a los movimientos que todavía puede realizar el Getafe antes de que se cierre la ventana de fichajes. La prioridad parece estar en aumentar la profundidad de una plantilla que tendrá que responder en tres frentes diferentes, donde Nemanja Gudelj, campeón con el Sevilla de la Europa League, se encuentra en negociaciones con la entidad madrileña para reforzar el mediocampo.

El jugador del Dynamo Makhachkala aparece como una alternativa concreta para el carril derecho, aunque por ahora la operación debe situarse en el terreno del interés y las conversaciones. Getafe, Osasuna y CSKA de Moscú siguen atentos a un futbolista cuyo futuro puede resolverse en los últimos compases del mercado.

Para Bordalás, mientras tanto, el mensaje es claro: cuantos más recursos tenga en una temporada con competición europea, más margen tendrá para gestionar el desgaste y mantener la identidad competitiva del Getafe.