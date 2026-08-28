El Ajax de Míchel 'amenaza' al Getafe en el sorteo de Conference League

El Getafe ya tiene su grupo europeo, dónde destaca el conjunto holandés dirigido por Míchel, extécnico del Girona, que aparece como gran amenaza en una fase de Conference donde los azulones quieren crecer y competir

El Getafe ya conoce sus rivales de cara a la fase de liga de la UEFA Conference League. El conjunto de José Bordalás se clasificó para el sorteo tras una dura eliminatoria previa contra el Partizan, que acabó en 3-4 a favor del equipo azulón, que ya espera a sus oponentes en esta nueva edición del campeonato europeo. Uno de ellos será el Ajax de Ámsterdam, dirigido actualmente por Míchel, extécnico del Girona.

El Ajax se ha reforzado en el mercado de fichajes con jugadores de la talla de Ter Stegen, Marcos Leonardo, Julian Brandt, Blind, Tsygankov, tras la polémica con el Girona y Caio Henrique. Por ello, es una de las grandes amenazas para José Bordalás en esta fase de liga de la Conference League, que volverá a un Johan Cruyff Arena que trae buenos recuerdos en el Getafe, por la histórica eliminatoria de Europa League de 2019/2020.

El camino del Getafe hasta la Conference League

Bordalás se mostró especialmente orgulloso tras la victoria del Getafe en el día de ayer ante el Partizán: "Es una alegría para el club, para nuestra afición. Sabéis que soy muy exigente y tenemos que mejorar. Ahora, en Europa, tenemos mucho que corregir. Hemos sufrido en exceso. Nuestros errores han metido al Partizán en la eliminatoria y lo hemos pasado mal. Sabíamos que íbamos a sufrir. Afortunadamente, hemos pasado".

Además, el técnico del Getafe apuntó la ocasión de hacer oportunidad en Europa, empezando por la fase de liga de la Conference League: "Nosotros todavía somos un club joven. Necesitamos experiencia, aprender y corregir algunos errores, algo que tendremos la oportunidad de hacer en la Conference. Por eso dije que es una gran alegría habernos clasificado".

Los rivales del Getafe en UEFA Conference League

El sorteo celebrado hoy ha decidido los rivales del Getafe en esta fase de liga de la UEFA Conference League. Por un lado, el conjunto de José Bordalás se enfrentará al ya mencionado Ajax de Ámsterdam de Míchel. Junto al equipo de Países Bajos se encuentran, como oponentes del equipo azulón, el Brighton, Lugano, Craiova, Iberia Tblisi e Inter Escaldes, que es el primer club de Andorra de la historia de las competiciones europeas.

En este sentido, el Getafe recibirá al Inter Escaldes, Brighton y Lugano en El Coliseum, en tres encuentros dónde los de José Bordalás esperán conseguir los tres puntos para la clasificación de la UEFA Conference League. Por ello, el club azulón disputará a domicilio los partidos frente al Ajax, Craiovia e Iberia Tblisi, con fechas aún por confirmar pero con un calendario que ya tiene avanzado los días de cada jornada.

De esta manera, José Bordalás, que se mostraba ilusionado en la previa, derriba una nueva puerta con el Getafe, haciendo aún más grande su legado en el club, sobre todo tras rechazar diferentes ofertas el pasado año y firmar su renovación hasta 2028. Con ello, Ángel Torres y el resto de la dirección deportiva encaran un final de mercado de fichajes decisivo para conocer los efectivos con los que va a contar el técnico esta temporada.

Fechas de los partidos de fase de liga de la UEFA Conference League

Jornada 1: 15 de octubre de 2026Jornada 2: 22 de octubre de 2026Jornada 3: 5 de noviembre de 2026Jornada 4: 26 de noviembre de 2026Jornada 5: 10 de diciembre de 2026Jornada 6: 17 de diciembre de 2026

Fechas de los partidos de eliminatoria de la UEFA Conference League

Play-offs eliminatorios: 18 y 25 de febrero de 2027Octavos de final: 11 y 18 de marzo de 2027Cuartos de final: 8 y 15 de abril de 2027Semifinales: 29 de abril de y 6 de mayo de 2027Final: 2 de junio de 2027 (Estambul)