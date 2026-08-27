Bordalás se ilusiona con la Conference League: "El equipo está preparado"

El técnico, en la previa del partido ante el Partizán, avisa que "el partido de la ida ya no existe". Bordalás, sin Abqar, asume un ambiente hostil en Belgrado y reclama máxima concentración: "Sabemos que vamos a tener un ambiente en contra"

El Getafe se mide en el día de hoy al Partizán por un puesto en la fase de liga de la Conference League. En este sentido, José Bordalás ha hablado en rueda de prensa en la previa del importante choque, dónde no podrá disponer de Abqar, que vio la tarjeta roja en el choque de ida. Además, el técnico del equipo azulón le ha restado importancia al hecho de tener ventaja en la eliminatoria: "Es un encuentro totalmente nuevo"

José Bordalás: "El partido contra el Partizán de la ida ya no existe"

De esta manera, José Bordalás ha hablado del choque ante el Partizán: "Para nosotros, el choque contra el Partizán de la ida ya no existe. Debemos entender que es un encuentro totalmente nuevo y es normal y comprensible que su entrenador confíe en su equipo. Entendemos que va a ser un partido donde nos jugaremos muchísimo, nos jugamos el pase a la siguiente fase de la Conference League y es un partido importantísimo".

Además, el técnico del Getafe reconoció el ambiente que se espera en el día de hoy en Belgrado: "Al equipo lo veo mentalizado, sabemos que vamos a tener un ambiente en contra, que será favorable para el Partizán, pero el equipo está preparado para afrontar un partido muy importante tanto para nosotros como para nuestra afición y para nuestro club, al igual que lo es para el Partizán".

José Bordalás, sobre la derrota ante el Alavés: "No era el Getafe que a mí me gustaba"

José Bordalás aprovechó para hablar del comienzo de Liga: "El equipo empezó mal en la primera jornada, sobre todo por el resultado. Estuvo condicionado, como todo el mundo sabe, por la expulsión en el primer tiempo de Kiko Femenía y nos lastró durante el resto del partido. No estuvimos bien, no era el Getafe que a mí me gustaba. El equipo era consciente de que tenía que tener una reacción y la tuvimos, afortunadamente".

Sin embargo, el entrenador del Getafe apunta que "esto recién ha comenzado, llevamos muy poquitas jornadas, sabemos que competimos en una liga tremendamente difícil donde hay una gran igualdad y ahora estamos centrados en la previa de la Conference y en el partido de mañana. Será un encuentro muy difícil, tenemos el máximo respeto al Partizán y estamos concentrados única y exclusivamente en ello".

José Bordalás: "Va a ser un partido muy disputado"

Sobre la actuación del equipo contra el Partizán en el día de hoy, Bordalás asegura que "se verá un Getafe competitivo, intentando hacer las cosas bien en un partido que va a ser difícil, eso lo sabemos todos. Es una previa importante y va a ser un partido muy disputado en todos los sentidos, en todos los aspectos del juego. Esperemos ver a un gran Getafe mañana".

Bordalás habló de posibles rotaciones: "Nos encantaría, pero todos saben que no tenemos una plantilla con demasiados efectivos y no podemos hacer grandes rotaciones, como a todo entrenador le gustaría. En este momento tenemos que buscar el equilibrio para poder presentar un once de garantías en el partido de mañana, sabiendo las dificultades y que hemos jugado un partido muy exigente, igual que el rival".

José Bordalás y el mercado de fichajes: "Estamos trabajando para mejorar"

Bordalás valoró la recta final del mercado de fichajes del Getafe, que viene de decir adiós a Álex Sancris: "Yo solo hablo de los jugadores que están aquí. Entiendo que los medios quieran hablar sobre este u otro jugador, pero por respeto a los demás, solo hablaré de los que están con nosotros. Estamos trabajando para mejorar, todo el mundo sabe las carencias que tenemos y esperamos poder tener la mejor plantilla posible al final del mercado".

Por último, Bordalás, tras el 3-1 de la ida, comentó qué espera del ambiente de Belgrado: "Seguramente que sí, todos lo sabemos. Es una afición que presiona y apoya mucho a su equipo, así que estamos preparados y mentalizados para ello. Para nosotros no es nada nuevo, estamos acostumbrados a jugar con el ambiente en contra en muchos partidos. Esperamos hacer un buen partido y confiamos en nuestras opciones".