Getafe 3-1 Partizán Beograd: Remontada de carácter y dos golazos al final para acariciar Europa

El Getafe dio un golpe sobre la mesa en su camino hacia la Conference League. Los de Bordalás, con uno menos durante más de 20 minutos, resistieron ante el Partizán y sentenciaron en el tramo final con dos golazos de Andrés García y Mojica para llevarse la victoria por tres goles

Al Getafe se le puso el partido cuesta arriba cuando menos convenía. Después de dominar durante buena parte del encuentro, vio cómo el Partizán empataba casi en su única llegada antes del descanso y, ya en la segunda parte, se quedó con un jugador menos por la expulsión de Abqar. Pero el equipo de José Bordalás volvió a sacar su versión más competitiva para terminar firmando una victoria de enorme valor. Andrés García y Mojica, con dos grandes goles en los últimos minutos, sellaron el 3-1 y dieron al conjunto azulón ventaja para afrontar la vuelta de la eliminatoria de acceso a la Conference League.

El marcador puede hacer pensar que fue una noche tranquila para el Getafe, pero ocurrió justo lo contrario. Los azulones tuvieron que pasar por prácticamente todos los estados posibles antes de conseguir una renta que les permite viajar al partido de vuelta con algo más de margen.

El inicio, eso sí, fue claramente azulón. El Getafe salió con una marcha más que su rival y empezó a acumular llegadas. Femenía fue de los primeros en avisar y Satriano también puso en problemas a la defensa serbia. Enes Ünal llegó a mandar un balón al poste en una acción invalidada posteriormente, pero aquel aviso dejó claro que el delantero estaba preparado para asumir protagonismo.

Y lo confirmó poco después.

Ünal abre el camino

En el minuto 10, Mojica apareció por la banda izquierda y puso un balón al área con precisión. Ünal se adelantó a los centrales y conectó un remate de primeras para poner el 1-0.

El gol respondía a lo que se estaba viendo. El Getafe tenía el balón, recuperaba rápido y no permitía al Partizán acercarse con peligro a la portería de David Soria. Durante muchos minutos, el equipo serbio sobrevivió como pudo. Hasta que encontró una grieta.

En el tramo final del primer tiempo, una transición rápida sorprendió a la defensa azulona. Seck recibió con espacio y disparó. Soria llegó a rozar el balón, pero no fue suficiente para evitar el empate. El Partizán hacía el 1-1 en el 43' prácticamente sin haber generado peligro hasta entonces. Un golpe duro para un Getafe que se marchó al descanso con la sensación de haber perdonado demasiado.

Todo se complica

El empate cambió el escenario. El Partizán dio un paso adelante tras el descanso y empezó a creer en sus posibilidades. Un córner estuvo cerca de terminar en remontada cuando Jeh remató al larguero.

El Getafe intentó reaccionar y encontró una acción polémica dentro del área. Mojica cayó ante Roganovic y el árbitro señaló penalti, aunque la decisión no se mantuvo. Tras acudir al monitor, el colegiado anuló la pena máxima. Y, por si faltaban problemas, llegó la expulsión de Abqar en el minuto 68. La segunda amarilla dejó al conjunto de Bordalás con diez hombres para afrontar el último tramo.

El panorama era complicado, pero el Getafe no se vino abajo. Ünal volvió a tener una ocasión clarísima para marcar, aunque su disparo desde fuera del área se estrelló de nuevo contra el poste. Parecía una de esas noches en las que el esfuerzo no termina teniendo premio. Pero el final todavía guardaba dos momentos decisivos.

Satriano se inventa una genialidad y Mojica pone la firma

En el minuto 87 apareció la jugada que rompió definitivamente el empate. Satriano, dentro del área, sorprendió con un taconazo para dejar el balón en posición de remate a Andrés García. El lateral no perdonó y firmó el 2-1.

El Partizán apenas tuvo tiempo para reaccionar. Tres minutos después, Mojica puso el broche a su gran partido. El colombiano recibió en la frontal y sacó un potente golpeo para mandar el balón a la red y establecer el definitivo 3-1. De dominar a sufrir. De quedarse con diez a terminar marcando dos goles. El Getafe vivió una noche de resistencia y carácter para dar un paso importante hacia Europa.

La eliminatoria sigue abierta y la vuelta promete ser exigente, pero el equipo de Bordalás llegará con dos goles de ventaja. Y después de lo visto en este primer capítulo, ha quedado claro que a este Getafe no conviene darlo por muerto demasiado pronto.

Ficha Técnica

3.- Getafe: Soria; Kiko Femenía, Djené, Abqar, Romero, Mojica; Terrats (Andrés García, min. 74), Mangala (Sazonov, min. 79), Francho; Satriano y Enes Ünal.

1.- Partizán: Milosevic; Roganovic, Milic, Mitrovic, Simic, Nwulu (Djurdjevic, min. 67); Baba (Cumic, min. 80), Ugresic (Aleksic, min. 67); Seck, Jeh (Kozjek, min. 80) y Vukotic (Miladinovic, min, 67).

Goles: 1-0, min. 9: Enes Ünal; 1-1, min. 43: Seck; 2-1, min. 87: Andrés García; 3-1, min. 90: Mojica.

Árbitro: Andris Treimanis (Letonia). Expulsó a Abqar por doble amonestación (min. 39 y 68) y mostró tarjeta amarilla a Kiko Femenía (min. 76) y a Mayoral (min. 91) por parte del Getafe y a Roganovic (min. 56) por parte del Partizán.

Incidencias: partido de ida de la ronda previa de la Liga Conferencia disputado en el Coliseum ante cerca de 10.000 espectadores.