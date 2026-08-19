El Getafe se lleva a una de las grandes joyas del Zaragoza, Francho Serrano

El Getafe refuerza su centro del campo con Francho Serrano. El conjunto azulón ha alcanzado un acuerdo con el Real Zaragoza por el traspaso del centrocampista, que firma hasta 2029 para afrontar su primera aventura lejos de La Romareda

El Getafe ya tiene nuevo refuerzo para su centro del campo. El conjunto azulón ha alcanzado un acuerdo con el Real Zaragoza por el traspaso de Francho Serrano, que se convierte en nuevo jugador del equipo dirigido por José Bordalás. El centrocampista, de 24 años, ha firmado hasta el 30 de junio de 2029 después de pasar el reconocimiento médico y posar con los medios oficiales del club.

La llegada de Francho responde a una de las necesidades que el técnico azulón había señalado durante la pretemporada. El centro del campo necesitaba efectivos después de las salidas de Mauro Arambarri y Luis Milla, mientras que el futuro de Javi Muñoz y Neyou tampoco está asegurado después de no contar con protagonismo durante la preparación.

Más de 160 partidos con el Zaragoza

Fin a una etapa donde ha estado toda su vida. Nació el 17 de octubre del 2001 en la capital aragonesa y en la edad de alevines ya estaba en la cantera blanquilla. Ahí fue progresando y superándose hasta llegar a ser jugador del primer equipo; y además, en su capitán.

El nuevo futbolista del Getafe acumula más de 160 encuentros con el conjunto. La pasada temporada disputó 35 partidos, consolidándose como una de las piezas importantes del equipo. También cuenta con experiencia internacional en las categorías inferiores de la selección española, con dos partidos disputados con la Sub-21. Su mejor registro llegó en la campaña 2022/23, cuando participó en 37 encuentros oficiales, 36 de ellos en LaLiga Hypermotion. Un año después disputó 23 partidos y superó los 1.700 minutos de competición.

Ahora afrontará su primera experiencia lejos de La Romareda y tendrá la oportunidad de dar el salto definitivo a la élite. Además, su llegada al Getafe le permitirá disputar competición europea, ya que el conjunto azulón participará esta temporada en la Conference League.

Un adiós con sabor amargo

El centrocampista se despidió del club a través de un emotivo mensaje en el que recordó toda su trayectoria en la entidad. Esto ha provocado gran reacción en los aficionados. “Ha llegado el momento que nunca imaginé que llegaría: despedirme del club de mi vida. Ha sido una decisión muy difícil. Nunca pensé en llevar otro escudo porque el Zaragoza siempre fue mucho más que un club para mí”, explicó. El ya ex capitán también quiso agradecer el apoyo recibido durante todos sus años en el club y recordó con especial emoción su etapa como capitán. “Me voy con orgullo de haber cumplido el sueño que tenía desde niño: ser el capitán del primer equipo del Real Zaragoza”, señaló antes de dejar claro que seguirá sintiéndose zaragocista: “La Romareda siempre será mi casa. Esto no es un adiós, es un hasta luego”.

El adiós del capitán del equipo no sentó bien a la afición, ya que se consideran que su salida del equipo, por culpa de los máximos accionistas nuevos, podría ser un problema por ser uno de los referentes de la plantilla. Mientras tanto, Francho Serrano ya ha comenzado una nueva etapa en Getafe con un contrato de tres temporadas y el reto de asentarse definitivamente en Primera.