Se avecina 'bombazo' en LaLiga con la 'resurrección' de Dani Carvajal: negociación avanzada

El Getafe quiere convencer a la leyenda del Real Madrid y la sintonía es mutua ya que el jugador todavía quiere seguir compitiendo al máximo nivel y que ya ha recibido propuestas de otros mercados europeos y del fútbol internacional.

El Getafe está preparando uno de los grandes movimientos inesperados de este inicio de temporada. El conjunto azulón negocia con Dani Carvajal para intentar cerrar la incorporación del exjugador del Real Madrid como agente libre, una operación que supondría un verdadero golpe de efecto para el equipo dirigido por José Bordalás.

Según informa el diario ABC, las conversaciones entre ambas partes avanzan por buen camino, aunque todavía no existe ningún acuerdo firmado. El siguiente paso podría ser especialmente relevante ya que se apunta a un reconocimiento médico del futbolista, una prueba determinante después de la grave lesión de rodilla que sufrió hace dos temporadas.

Carvajal, a sus 34 años, no contempla todavía la retirada. Tras terminar su etapa en el Real Madrid el pasado verano, el lateral ha estudiado diferentes alternativas para continuar su carrera y su prioridad pasa por mantenerse en una competición europea de primer nivel.

La rodilla, el gran examen

La condición física de Carvajal es precisamente uno de los aspectos que el Getafe tendrá que valorar antes de dar luz verde definitiva a la operación. El internacional español sufrió una grave lesión en su rodilla derecha durante un Real Madrid-Villarreal y desde entonces ha tenido que afrontar un largo proceso de recuperación.

Por eso, el reconocimiento médico no será ni mucho menos un trámite. El club madrileño necesita comprobar que el lateral está en condiciones de afrontar las exigencias de la competición y que su rodilla responde después de los problemas sufridos.

Si recibe el visto bueno de los servicios médicos, el siguiente obstáculo será económico. Las pretensiones salariales de un futbolista del recorrido como Carvajal son altas y difíciles de encajar para el Getafe, aunque la situación financiera del club ha mejorado considerablemente. El último límite salarial publicado por LaLiga sitúa al conjunto azulón en torno a los 57 millones de euros, 22 más que en enero.

Sigue buscando un gran destino en Europa

Carvajal lleva aproximadamente tres meses sin equipo y su condición de agente libre le permite incorporarse a un club pese a que el mercado de fichajes cerró el pasado 2 de septiembre. Durante el verano recibió propuestas de la MLS, Catar y Arabia Saudí, pero entonces decidió esperar.

Su intención sigue siendo continuar en Europa y competir todavía al máximo nivel. En las últimas semanas también se había relacionado su nombre con el Milan, donde compartiría vestuario Luka Modric, uno de sus grandes amigos y antiguos compañeros en el Real Madrid.

Ahora, sin embargo, el Getafe ha irrumpido con fuerza y puede ofrecerle una posibilidad especialmente atractiva de continuar en LaLiga y hacerlo además en un equipo dirigido por un entrenador que podría convertirse en uno de sus principales valedores.

Una leyenda del Real Madrid

El posible fichaje tendría además un enorme componente simbólico. Carvajal se despidió del Real Madrid el pasado 23 de mayo, en el encuentro liguero frente al Athletic, poniendo punto final a una trayectoria de 13 temporadas en el primer equipo blanco.

En total, disputó 451 partidos con la camiseta merengue y conquistó un palmarés extraordinario: seis Champions, seis Mundiales de Clubes, cinco Supercopas de Europa, cuatro Ligas, dos Copas del Rey y cuatro Supercopas de España, además de una Eurocopa y una Liga de Naciones con la selección española.

Con 27 títulos, únicamente Luka Modric le supera entre los jugadores con más trofeos de la historia del Real Madrid.

Ahora, el Getafe trabaja para convencerle de que todavía tiene fútbol por delante. Si su rodilla responde y las partes alcanzan un acuerdo económico, Bordalás podría encontrarse con un refuerzo de auténtico lujo para afrontar el tramo decisivo de la temporada.