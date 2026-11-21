Tomás Olías, que pasó a la historia bética por su famoso tanto en el 0-3 de la 96/, rememora en ESTADIO Deportivo un momento que le recuerdan constantemente, y la desconocida reacción de Lopera, a la vez que se moja con un pronóstico para el derbi del sábado

El 22 de diciembre se cumplirán 30 años de un tanto histórico del Betis en el Sánchez-Pizjuán, instalado en los recuerdos imborrables del beticismo. El gol de Olías. Protagonista por sí solo de un capítulo de la historia oficial de la entidad heliopolitana.

El que lo vivió es capaz de describirlo a la perfección. Desde donde lanzó, la parábola del balón... Fue el tercero del inolvidable 0-3 verdiblanco en Nervión en aquella temporada, pero curiosamente es el más recordado y Tomás Olías da fe de esta realidad en la entrevista concedida a ESTADIO Deportivo en vísperas del duelo cainita de este sábado.

"Me lo recuerdan muchas veces el gol y me lo volvieron a enseñar hace poco en un comida con amigos"

"Realmente ha pasado mucho tiempo de ese gol. 30 años ya, que es una barbaridad. Es el gol que más me ha marcado durante la carrera y me lo han recordado muchísimas veces y con el paso de los años también. Me ha pasado incluso de estar en Madrid, en alguna peña bética, y todo el mundo hablando de lo mismo: 'Tu fuiste el que marcaste al Sevilla'. De eso llevo viviendo 30 años", explica entre risas el que fuera central verdiblanco de 1993 a 1999 y que se siente agradecido por tanto cariño y que reconoce que lo ha vuelto a ver en repetidas ocasiones.

Tomás Olías, en un acto muy reciente del Betis. / RBB

"Por supuesto que lo he visto muchas veces. Hace poco, el otro día mismo, estaba en Madrid con unos amigos que hicimos una paella y una pareja que estaba allí, tenía un tío que era bético. Y al rato lo llamaron y le dijeron 'está aquí Tomas Olías, que jugó en el Betis. (11:12) ¿Te acuerdas de él? Él respondió que cómo no se iba a acordar y pidió me preguntaran por el gol que marqué al Sevilla. Y me pusieron allí también el vídeo de Youtube", relató Olías.

"El portero era Monchi, pero nunca he hablado de ello con él las veces que hemos coincidido. El defensa era Rytter, un danés que tenía el Sevilla"

"Marqué más goles con el Betis, pero sin duda este fue mucho más importante, al eterno rival, en su campo. Hay gente que no se acuerda de los otros tantos del partido, pero yo sí, marcaron Alexis y Alfonso", apuntó el exdefensa bético, que tampoco olvida a quién dribló antes de marcar y quién estaba la portería: "El portero era Monchi, pero nunca he hablado de ello con él las veces que hemos coincidido. El defensa era Rytter, un danés que tenía el Sevilla".

La reacción peculiar de Lopera tras su golazo y la victoria por 0-3

Tomás Olías recuerda incluso que sintió en ese momento y revela cómo reaccionó Manuel Ruiz de Lopera, siempre genio y figura.

"Fue un gol muy bonito, una alegría enorme, tanto por la victoria del equipo como por el gol en particular. Veníamos de hacer una gran temporada, era Navidad, un 22 de diciembre, y nos permitió vivir una fiesta muy especial. Le dimos una alegría a la afición y recuerdo que tras la victoria Lopera nos estaba esperando en el campo del Betis para regalarnos un queso y un jamón a cada uno. Estaba muy feliz por el triunfo y fue un gesto bonito", rememora Olías, que solo tiene buenas palabras para el que fuera presidente verdiblanco.

"Lopera conmigo se portó tremendamente bien siempre. He oído polémicas y cosas que pasaron con él, pero mis seis años en el Betis fueron con él y no tuve ningún problema, al contrario", afirmó en la charla con ESTADIO Deportivo.

Olías ve al Betis favorito para el derbi

Más allá de los recuerdos de su famoso tanto, Tomás Olías reconoce que, aunque vive desvinculado del fútbol a sus 57, años mantiene el vínculo con el Betis y no lo pierde de vista. "Precisamente ahora me pillas viajando a Sevilla para un reencuentro con exjugadores del Betis. Es verdad que no lo puedo ver siempre, pero lo sigo y seguro que veré el derbi", aseguró Olías, que lo seguirá por televisión "en casa" o "con amigos", que considera que los de Pellegrini parten con ventaja y se atreve con un resultado: "1-2".

"Lógicamente quiero que gane el Betis y por lo que llevo visto este año me parece que llega en buen momento. Ha empezado la temporada muy bien y no le aprecio hasta ahora bajón ni nada de eso. Llega en un momento idóneo para sacar un resultado bueno. Es verdad que es un partido muy emocional, lo he vivido muchas veces, y que entran muchos factores, pero tiene muchas posibilidades de ganarlo. El Sevilla también ha empezado bien, pero le veo menos nivel que al Betis, que es favorito", pronosticó Olías, que, como cierre, vaticinó con una sonrisa lo que le espera: "Voy a tener 75 años y me van a seguir recordando aquel gol, pero el Betis es así y lo agradezco".