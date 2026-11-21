El presidente del club blanco pidió permiso para que el ex tenista, cuyo nombramiento como nuevo directivo se somete a votación, se sentase a su derecha en la Asamblea General, lo que fue respondido con una unánime ovación

Sin duda alguna, Rafa Nadal ﻿es el gran protagonista de la Asamblea General del Real Madrid que se celebra este sábado, en la que se someterá a votación su incorporación a la junta directiva del club, según aprobó esta el pasado día 4 de noviembre. Todas las miradas buscaban a la leyenda del tenis, al que Florentino Pérez ha querido sentar a su derecha, ostentando la ubicación de un vicepresidente.

Nadal accedió al pabellón de baloncesto de la Ciudad Deportiva Real Madrid junto al presidente de honor del club, José Martínez 'Pirri', minutos antes de que el presidente diera por iniciada la sesión con una mención a su presencia y pidiera autorización a los compromisarios para que se sentara en la mesa presidencial. "Es un orgullo contar con él"﻿, afirmó.

En medio de un fuerte aplauso, Nadal, que es socio de honor del club, se sumó a los miembros de la junta directiva ﻿y se sentó junto a Florentino Pérez para dar comienzo a la Asamblea General Ordinaria, la primera después de las elecciones de junio en la que este fue reelegido presidente hasta 2030.

El nombramiento de Rafa Nadal como nuevo directivo del Real Madrid

La directiva aprobó el pasado día 4 trasladar a la masa social la entrada de Nadal, socio de honor del club desde 2011 y ahora número 67.778, al que calificó como "una de las más grandes leyendas de la historia del deporte y uno de los deportistas españoles más admirados y reconocidos en todo el mundo".

El club vinculó entonces los valores del ex tenista español, retirado hace dos años, con los del Real Madrid, por su talento, espíritu de superación, capacidad de sacrificio, competitividad, humildad, respeto a los rivales y compañeros y su compromiso.

Nadal, por su parte, agradeció ilusionado la oferta de sumarse a su equipo en la faceta directiva, con "ganas de aprender y aportar" en su nuevo papel como directivo blanco, dos años después de su retirada del tenis, convertido en historia del deporte, por su 92 títulos, 22 de ellos de Grand Slam, dos medallas olímpicas, una individual en 22 años de carrera. 14 Roland Garros, 4 Abiertos de Estados Unidos, 2 de Australia y 2 de Wimbledon, el oro individual en Pekín 2008 y el de dobles con Marc López en Río 2016, donde fue el abanderado de España, son parte de sus títulos