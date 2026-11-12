Rafa Nadal, sobre Catalunya y la independencia: "Nadie puede pensar que soy de la España profunda"

El extenista mallorquín de 40 años defendió su cercanía con Catalunya durante una entrevista del 2016, donde explicó por qué no apoyaba la independencia y pidió respeto entre quienes mantenían posturas diferentes

Rafa Nadal dejó clara su postura sobre el debate independentista en Catalunya durante una entrevista concedida en 2016 al periodista Ramón Rovira. El extenista español, que por entonces todavía se encontraba en activo, participó en un encuentro donde habló de su relación con el territorio y de su posición ante una posible separación de España.

El manacorí quiso alejarse de cualquier imagen de distanciamiento con Catalunya y reivindicó los vínculos que mantenía con la comunidad. Para ello, hizo referencia a sus orígenes, al idioma y a su relación con Barcelona, donde incluso tiene propiedades. "No soy dudoso, nadie puede pensar que soy de la España profunda. No, soy de Mallorca, hablo el mismo idioma, tengo dos pisos en Barcelona y me siento muy cercano a Catalunya", afirmó durante aquella entrevista.

Nadal defendía la continuidad de Catalunya dentro de España

Pese a que reconoció su gran cercanía con el territorio catalán, Nadal no compartía la independencia de Cataluña. El tenista argumentó que prefería que la comunidad continuase formando parte del territorio nacional. No obstante, también quiso dejar claro que respetaba a quienes defendían una postura contraria.

"Respeto a quienes quieren la independencia. A mí, como español balear, no me gustaría que Catalunya fuese independiente; querría que continuase dentro del Estado, del territorio español, porque siempre lo he vivido así", señaló.

El ex deportista también se refirió al clima de confrontación que rodeaba el panorama político en aquel momento. Nadal defendió que cada persona debía tener libertad para expresar sus opiniones sin que eso supusiera un enfrentamiento con quienes pensaban de otra manera. "Cada uno debe ser libre de sentirse como quiera. Si yo quiero ser algo no es que odie a los de enfrente", declaró durante el transcurso de la entrevista.

Rafa Nadal en una entrega de premios. / Imago.

Un mensaje de respeto para evitar el enfrentamiento

En aquella entrevista, Nadal también mostró su deseo de que el conflicto se resolviera sin violencia y con respeto entre las diferentes partes. El mallorquín insistió en que cualquier desenlace debía producirse de manera pacífica.

"Quién sabe qué pasará y sea cual sea el desarrollo final quisiera que fuese de modo pacífico y respetuoso por los dos lados", explicó.

Para cerrar su intervención, el extenista resumió su sentimiento de pertenencia haciendo referencia a los tres territorios con los que se identificaba: "Quiero a Catalunya, a España y a Baleares". Además, reiteró que prefería que Catalunya siguiese formando parte de España, aunque también dejó clara su disposición a aceptar una decisión diferente: "Si sucede lo contrario, lo aceptaré".