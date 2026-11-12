Tarancón - Levante: alineaciones, horario y dónde ver hoy en TV el partido de Copa del Rey

El Levante visita al Tarancón en la primera eliminatoria de la Copa del Rey , en un encuentro que tuvo que aplazarse por el trágico accidente ferroviario de Toledo. El conjunto conquense buscará intentar dar la sorpresa ante un rival de Primera

¡Vuelven los pronósticos! Analizamos los partidos aplazados de la primera ronda de la Copa del Rey, con presencia de equipos como Betis, Valencia, Alavés y Levante, y repasamos los encuentros más destacados de la Nations League: Italia-Francia, Inglaterra-Croacia, Turquía-Bélgica y República Checa-España. También ponemos el foco en la clasificación para el Europeo sub-19, con el España-Islandia; la Copa de África, con duelos como Ghana-Somalia o Camerún-Namibia; y una nueva jornada de Euroliga, con tres citas de interés para el baloncesto español: Partizan-Baskonia, Real Madrid-Estrella Roja y Valencia Basket-Bayern.

El Estadio Municipal de Tarancón se prepara para vivir una de las noches más especiales de la temporada. El conjunto conquense recibe al Levante en una eliminatoria a partido único de la Copa del Rey que se ha hecho esperar más de lo previsto. El encuentro estaba inicialmente programado para el miércoles 28 de octubre, pero tuvo que ser suspendido por la tragedia ferroviaria ocurrida en Toledo. Finalmente, el partido se celebrará este jueves con una plaza en la siguiente ronda en juego.

El Levante quiere avanzar en el torneo del KO y recuperar sensaciones, mientras que el Tarancón afronta la oportunidad de medirse a un equipo de la máxima categoría ante su afición con una ilusión tremenda.

El Levante busca evitar sorpresas en su estreno copero

El conjunto granota llega a esta primera eliminatoria después de empatar sin goles frente al Celta de Vigo en Balaídos. Los de Luís Castro continúan buscando regularidad en liga, donde sus últimos resultados no han terminado de acompañar. Antes de la visita a Vigo, el Levante había caído derrotado ante el Atlético de Madrid y la Real Sociedad.

La Copa del Rey aparece como una oportunidad para cambiar la dinámica y avanzar en una competición que siempre deja espacio para las sorpresas. El equipo valenciano parte con la obligación de imponer su superioridad por categoría, aunque tendrá que hacerlo lejos de casa y en un escenario en el que el conjunto local buscará ponerle las cosas difíciles.

El Tarancón quiere dar la campanada ante un Primera

Por su parte el Tarancón afronta el encuentro con la ilusión de protagonizar otra nueva sorpresa en esta primera ronda de Copa del Rey. El conjunto conquense milita en Tercera Federación y actualmente ocupa la séptima posición en el Grupo XVIII y llega tras caer este fin de semana frente La Solana.

El conjunto de la provincia de Cuenca sabe que tendrán delante a un rival que milita tres categorías por encima, pero con el apoyo de su afición buscará dar la sorpresa en una Copa del Rey que ofrece una oportunidad para soñar con una clasificación que sería un hito histórico para el club.

Horario y dónde ver en TV el Tarancón - Levante de la Copa del Rey

El encuentro entre el CD Tarancón y el Levante UD, correspondiente a la primera eliminatoria de la Copa del Rey, se disputará este jueves 12 de noviembre a partir de las 19:00 horas en el Estadio Municipal de Tarancón.

El partido podrá seguirse en directo a través de Movistar Plus+, en el canal M+ LALIGA 2.

Alineaciones probables

CD Tarancón: Alejandro Primo; José Ángel, Clovis, Iván Cabellud, Paulinho; Sima, Madalin, Gasco, Pedro, Kiko Pomares; Airam.

Levante UD: Pablo Campos; Jorge Cabello, Ifeanyi Ndukwe, Marc Santos, Hugo Sotelo; Axel Tape, Oriol Rey, Víctor García, Paco Cortés; Yanis Musuayi y Karl Etta Eyong.