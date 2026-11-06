Manuel Pellegrini, con un solo portero y casi sin pivote defensivo para la Copa del Rey

Álvaro Valles va con la Absoluta, Manu González acude a la sub 21 y Álvaro de Pablo no puede jugar el torneo del K.O. al tener 24 años; en la 'sala de máquinas', perderá en el parón a Marc Roca, Facundo Bernal (con Uruguay y sancionado), Álvaro Fidalgo y hasta Migue Romero

Ya se sabía que la reubicación de la primera eliminatoria de la Copa del Rey el jueves 12 de noviembre a las 19:00 horas por culpa del grave accidente ferroviario en Urda (Toledo), más allá de que Manuel Pellegrini lo prefiriera al día siguiente al inicial para no perjudicar la preparación de la cita liguera frente al Málaga CF, constreñiría mucho su margen de maniobra a la hora de poder contar con parte de su plantilla, ya que son varios los que tienen que marcharse con sus selecciones, aunque las convocatorias de la RFEF han reducido más si cabe sus opciones, especialmente en algunos puestos.

Por ejemplo, el de portero. Iba a debutar con toda seguridad ese día ante el CDA Navalcarnero en partido oficial con la camiseta del Real Betis Diego Conde, aunque lo malo es que se queda sin alternativa por si surge alguna contingencia, ya que Álvaro Valles va con la 'Roja' y Manu González, con España sub 21. Encima, Álvaro de Pablo tiene 24 años y, pese a contar con ficha del filial, que jugara propiciaría que los verdiblancos incurrieran en alineación indebida, como le pasó al Granada CF en la 23/24 con Adri López, pues, según los artículos 79.1 y 2 del Código Disciplinario de la RFEF, deben ser sub 23 en categorías no profesionales.

Deberá recurrir, por tanto, a Alejandro Postigo (habitual suplente del madrileño cuando no está Manu González a las órdenes de Dani Fragoso), Bruno Klimek (titular en el Betis C) o el juvenil Yan Zhuravskyi (con el que ya contó en pretemporada) para completar la convocatoria para el Municipal Santo Domingo. Menos problemas, aunque sí limitaciones, habrá en la 'sala de máquinas', donde, por la citación con la absoluta española de Marc Roca y la de Facundo Bernal con Uruguay (que, además, deberá cumplir su cuarto partido de sanción), el 'Ingeniero' se queda en cuadro.

Así las cosas, faltará también Álvaro Fidalgo, que va con México y habría tenido minutos, de tal manera que las miradas apuntan al filial, aunque Migue Romero va con la sub 19 (como el polivalente Rubén de Sá), así que quedan Rica Fúnez o un reconvertido Emmanuel N'Goran al que ya ubicó ahí durante parte de un amistoso de la pretemporada del primer equipo. Pese a todo, aunque más ofensivos, se quedan y estarán disponibles a priori Pablo Fornals, Nelson Deossa (aún no ha salido la lista de Colombia, pero no estaba contando para su seleccionador), Dani Ceballos, Iker Losada y Giovani Lo Celso.

Tampoco estarán Ortiz, Abde ni Parrott, más el lesionado 'Cucho' Hernández

La posible lista de citados para el CDA Navalcarnero-Real Betis de la primera eliminatoria de Copa del Rey, fijada para las 19:00 horas del jueves 12 de noviembre, tendría asegurados a los siguientes 18 futbolistas, más los que puedan promocionar: el portero Diego Conde; los defensas Héctor Bellerín, Diego Llorente, Marc Bartra, Natan de Souza, Valentín Gómez, Fran García y Junior Firpo; los centrocampistas Dani Ceballos, Pablo Fornals, Nelson Deossa, Gio Lo Celso, Iker Losada, Antony Matheus dos Santos, José Antonio Morante, Isco Alarcón y Rodrigo Riquelme; así como el delantero Aitor Ruibal.