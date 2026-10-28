El Betis rechaza jugar este jueves el partido aplazado de la Copa del Rey contra el Navalcarnero por petición de Pellegrini y ya hay una fecha establecida

El club verdiblanco, a petición de Pellegrini, cierra a puerta a disputar mañana el choque aplazado, que se jugará durante el próximo parón internacional a la espera de conocer día y hora; el equipo vuelve a Sevilla en breve

La Real Federación Española de Fútbol ha decidido aplazar los 24 partidos de la primera ronda Copa del Rey que se disputaban este miércoles debido a la gravedad del trágico accidente ferroviario que se ha producido a la altura de Urda (Toledo) y se ha cobrado un elevado número de víctimas.

Entre los duelos programados para esta tarde-noche se encontraba el que enfrenta al Betis con el Navalcarnero en el estadio de Santo Domingo de Alcorcón, que finalmente ha sido aplazado como el resto, mientras que sí se espera que los del jueves se lleven a cabo a menos que haya un cambio opinión por parte del ente federativo.

La RFEF afirma que pronto habrá fechas

El comunicado de la RFEF se ha publicado con la expedición del Betis ya en la capital de España tras desplazarse en la mañana de hoy en avión, por lo que ahora está pendiente de las medidas que adopte la Federación en cuanto a la nueva fecha para saber cuál es el siguiente paso, si quedarse o volver de inmediato.

En su escrito, la Federación Española ha señalado en próximas fechas informará sobre la nueva planificación del torneo y los horarios definitivos de los encuentros aplazados, si bien ya empieza a haber cábalas sobre cuándo se producirá el pitido inicial de este encuentro.

El presidente del Navalcarnero, Juan Alarcón, ha deslizado la posibilidad de que se jugara mañana, aunque él mismo ha reconocido que será complicado, especialmente porque el Betis retoma la competición liguera el sábado a las 18:30 horas contra el Málaga en La Cartuja, por lo que solo tendría un día de descanso y no es viable.

El Betis descarta jugar mañana y se disputará en el parón

La posible solución sería el choque liguero se pasara al domingo, lo que implica también a LaLiga de Javier Tebas y conlleva inconvenientes y problemas que no solo afectan al Betis. Por su parte, los verdiblancos perderían un día de descanso con respecto a la cita de Champions del miércoles contra el Borussia Dortmund.

No obstante, como se ha comunicado por vía interna, el Betis trasladó a la Federación, por petición del cuerpo técnico, su preferencia de no jugar mañana y la entidad federativa lo ha aceptado, por lo que queda descartado esta vía.

Lo cierto es que el partido se tiene que encajar antes de la disputa de la siguiente ronda, fechada para el 2 de diciembre, en un calendario muy apretado para los heliopolitanos, y finalmente se ha tomado la sorprendente decisión de que se celebre el partido en el parón internacional de principios de noviembre, a la espera de concretar día y la hora, que se sabrá pronto.