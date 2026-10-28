Así nació la 'sociedad de oro' del Betis: "Pellegrini no conocía a Isco, pero le enseñé un vídeo de 10 minutos y le convencí"

Antonio Fernández relata cómo juntó a los dos baluartes béticos hace 15 años cuando el chileno no tenía aún noticias de un jovencísimo y pujante Isco, y que Pellegrini tardó muy poco en aprobar su fichaje

El Betis actual no se entiende sin la sociedad formada por Manuel Pellegrini e Isco Alarcón, dos figuras de primer nivel internacional en sus respectivas parcelas que han dado muchas alegrías a los verdiblancos y que prometen más, como mínimo, en la presente temporada.

Pero cuándo y cómo se fraguó una conexión que viene de lejos, mucho más allá del Benito Villamarín, más concretamente desde 2011, temporada en la que coincidieron por primera vez en el histórico Málaga que se clasificó para la Champions.

Un vídeo de diez minutos lo cambió todo con Isco

Origen con una historia muy curiosa detrás que incluye un vídeo de 10 minutos del malagueño que lo cambió todo, tal y como relata el artífice de que se cruzaran estos dos caminos, Antonio Fernández, persona influyente en el mundo del fútbol tras trabajar en la dirección deportiva de numerosos clubes, como el Sevilla, junto a Monchi, en el Valencia o en el mismo Málaga, además de formar parte de la RFEF en su larga trayectoria.

Antonio Fernández, ahora presidente del Brownsville de Estados Unidos, recuerda cómo se gestó el fichaje por el Málaga y cómo convenció a Pellegrini, que todavía no tenía noticias de la incipiente estrella costasoleña, siendo clave la labor de scouting del jerezano para saber que estaba despuntando.

Cuándo descubrió Antonio Fernández a Isco

"La primera vez fue en un entrenamiento con la sub-17. Yo estaba en la absoluta y cada vez que venían a entrenar los chicos de la sub-16, sub-17, sub-19 y demás, normalmente el cuerpo técnico de la absoluta, si no estábamos muy complicados de tiempo, solíamos bajar a ver entrenamientos, una parte específica o cuando los técnicos hacían fútbol. Ahí es cuando ya vi a Isco y me empezaron a hablar de él Fernando Hierro, los seleccionadores, Aitor Karanka y demás", señaló en Relevo Antonio Fernández, que ya percibió algo muy diferente en el futbolista de Arroyo de la miel.

"A partir de ahí, me llamó mucho la atención, veía que era un jugador totalmente diferente en aquella generación. Claro que son chicos todavía demasiado jóvenes y no sabes qué va a pasar con ellos; muchos de los que pasan por esa categoría son internacionales y de repente cinco o seis años más tarde juegan en Tercera División o se aburrieron y no jugaron más. A partir de ahí, le vi algún partido con el filial del Valencia, y cuando ya voy al Málaga es cuando juego con cierta ventaja respecto a otra gente, porque tenía esa información", señaló el que fuera mano derecha de Monchi, que pasó a la acción para firmar al joven Isco.

El momento en el que Pellegrini supo por primera vez de Isco

"Cuando firmas a un técnico como Pellegrini y ves a un jugador como Isco, dices tú: 'Anillo y dedo'. Al final, es un técnico cuyo modelo de juego se basa principalmente en el juego asociativo, de meter a mucha gente por dentro, prescindir de los jugadores en extremos, incluso utilizaba a Joaquín de segundo punta y demás. Con Santi Cazorla, con Toulalan o con Joaquín, Isco va a ir a la perfección. Buscábamos un jugador de esas características; es cierto que era muy joven y una apuesta arriesgada, pero yo lo tuve muy claro", indicó Antonio Fernández que solo necesitó de un vídeo corto para salirse con la suya.

"Pellegrini no lo conocía, la propiedad no lo conocía; les puse un vídeo de diez minutos, traté de defender como pude y supe que era el jugador que teníamos que traer, proteger y esperar un poco para después que nos diera rendimiento y generar plusvalía, y los convencí", señaló.

Isco puso de su parte: "Me voy corriendo, Antonio"

Además, admitió que "en su primer año en el Málaga estuvo bastante protegido, incluso hasta para hablar con la prensa". "Pellegrini lo cuidó muchísimo: le dio los minutos que le tenía que dar, titularidad cuando la tenía que dar, pero siempre quitándole presión y haciéndole sentir importante. El segundo año se destapó y a partir de ahí ya fue vendido por una cantidad que multiplicó por mucho lo que pagamos", recordó Antonio Fernández, que afirmó que Isco puso todo de su parte.

"A mí Isco directamente me dice: 'Me voy corriendo, Antonio'. Ya tenía el beneplácito de que el jugador quiere; cuando un jugador quiere, todo es mucho más sencillo. El Valencia, en principio, no quería venderlo, más allá de que Unai Emery no contaba con él para el primer equipo, pero tenía una cláusula de rescisión de cuatro millones. Cuatro millones para la propiedad en el Málaga en ese momento no era una cantidad como para declinar la operación, y fuimos a por él a través de la cláusula, y el resto es historia".