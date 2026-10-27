Los planes en enero del PSG con Ez Abde y el Barça con Natan

Insisten en el posible interés de los parisinos por el extremo marroquí para cubrir la baja hasta la próxima temporada de Kvaratskhelia, mientras que la plaga de lesiones en la retaguardia ha hecho que Hansi Flick insista a Deco en la contratación de un central que alivie su falta de alternativas atrás

Están siendo dos de los jugadores más destacados del Real Betis en este fenomenal arranque de curso de los verdiblancos, uno en la contención y otro en ataque. Natan de Souza, acostumbrado a que le pregunten sobre su futuro cada vez que le ponen un micrófono delante, vuelve a ser el jugador de campo más utilizado por Manuel Pellegrini (un gol en 961 minutos, repartidos en once encuentros) y está dentro del mejor once de lo que va de curso en LaLiga (junto a Marc Bartra) según la web especializada 'WhoScored', promediando 7,5 despejes y 1,6 entradas por partido. Por su parte, Ez Abde lleva 4 goles en 9 choques ('pichichi' con Isco Alarcón) y está siendo determinante.

Razón de más para que en La Cartuja estén muy pendientes de lo que ocurra con ellos en el mercado invernal, cuando volverán a ocupar titulares por el presunto interés de clubes importantes. Sus cláusulas de rescisión (80 millones en el caso del central zurdo, 60 millones en el del extremo izquierdo) permiten un cierto respiro, pues llevárselos a la fuerza será complicado (y, llegado el peor de los casos en lo deportivo, muy rentable en lo financiero), aunque su valor de mercado ('Transfermarkt' les asigna una tasación de 40 millones y 30 millones, respectivamente) es creciente, como su poder seducción ante poderosos de España y Francia con los que sería menos sencilla una negativa.

Por ejemplo, insisten desde Barcelona en que el PSG tendría a Ez Abde entre las alternativas preferidas para suplir en enero la importante baja de Khvicha Kvaratskhelia, que se pierde lo que resta de temporada por una grave lesión del ligamento cruzado de la que acaba de ser intervenido quirúrgicamente. Aunque el propio Luis Enrique Martínez avisaba de que no irían necesariamente al mercado, todo dependerá de cómo logren cubrir estas próximas semanas la ausencia del georgiano. Según 'Sport' y Ekrem Konur, el Real Betis no aceptaría menos de 55 millones, llevándose los culés en torno al 20% del total (un 16% si se ejecuta la cláusula).

En cuanto a Natan de Souza, algunos medios catalanes hablaban de una nueva ofensiva del único club que podría hacer dudar al brasileño, que está a punto de iniciar los trámites para conseguir la doble nacionalidad y dejar de ocupar una plaza extracomunitaria, resistiéndose hasta la fecha a los sondeos desde la Premier League y para volver a la Serie A. En La Cartuja empezarían a hablar a partir de 35 millones, rechazando en su día 28 millones de un club inglés y exigiendo entonces 45 millones. En las últimas ventanas no ha estado, eso sí, ni cerca, con el protagonista recalcando que está feliz en Sevilla y con ganas de conseguir cosas importantes con el escudo de las trece barras.

Sin noticias parisinas o catalanas, sólo se irían por una oferta fuera de mercado

Aseguran a ESTADIO Deportivo fuentes solventes del Real Betis que en la hoja de ruta no se encuentra la venta de Natan de Souza o de Ez Abde, que ya continuaron en verano, entre otras cosas, porque ninguno forzó para ganar más dinero y por su deseo compartido de jugar la Champions League de verdiblanco. Tendría que llegar una oferta fuera de mercado para plantearse alguna de estas dos salidas (por la cláusula o muy cerca, en el caso del marroquí, en torno a la mitad de la misma, en el del zaguero), nunca las dos, aunque con una de ellas se equilibrarían los presupuestos de ésta y varias de las próximas temporadas.

A día de hoy no hay noticias de PSG ni Barça por ellos. Sin ofertas formales, pero tampoco llamadas o contactos indiciarios. Ni siquiera de sus respectivos agentes, nuevos en el caso del extremo (los Camaño) y André Cury, muy bien posicionado con los rectores barcelonistas, en el del de Itapecerica da Serra. Antes al contrario, 'Post United' desliza que Hansi Flick, que pide un central al quedarse a la vez sin Andreas Christensen, Eric García y Jules Koundé, más el polivalente Xavi Espart, con Gerard Martín últimamente entre algodones también, prefiere a su compatriota de 20 años Finn Jeltsch, con un valor de mercado de 35 millones, aunque el Stuttgart pide casi el doble.