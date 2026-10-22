La grave lesión de Kvaratskhelia, el 'comodín Joker' y Ez Abde: las opciones de que venga el 'lobo' PSG

En Francia permiten realizar un fichaje extraordinario fuera de plazo a sus clubes y la rumorología empieza a vincular la ausencia del georgiano con el gran momento del marroquí, que ya sonó en su día para los parisinos y cuenta con una cláusula de rescisión de 'sólo' 60 millones de euros

No son pocos los béticos a los que ha recorrido en las últimas horas un sudor frío por la espalda. Y es que la asociación entre el extraordinario rendimiento de Ez Abde (cuatro goles en ocho partidos y apenas 600 minutos de juego) y la grave lesión de Khvicha Kvaratskhelia no es arbitraria. El PSG, vigente campeón de la Champions League (se ha apuntado dos ediciones consecutivas), la Supercopa de Europa (otras tantas seguidas), la Copa Intercontinental y la Ligue 1 (lleva cinco ininterrumpidas), se está planteando cómo sustituir lo que resta de campaña a su extremo zurdo, gravemente lesionado en el duelo de esta semana ante el FC Barcelona.

El georgiano pasará por el quirófano tras romperse el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, por lo que, con suerte, volverá a jugar en el verano de 2027. Demasiado tiempo para que Luis Enrique Martínez tire únicamente de las alternativas con que cuenta en su plantilla, que no son pocas: Ousmane Démbélé, Ferrán Torres, Maghnes Akliouche, Quentin Ndjantou, Mika Godts... El belga sí se desempeña de forma natural en esa misma demarcación, mientras que los ex culés están jugando mayoritariamente como 'falsos 9'. El franco-argelino prefiere percutir por la derecha, al tiempo que el franco-camerunés cuenta con más técnica que desborde.

Acudir al mercado, bien ahora o en enero, se antoja la salida más probable, con el añadido de que el dinero no sería un problema. Ni por la propiedad del PSG, con el fondo soberano de inversión Qatar Sports Investments (QSI), una filial de la Qatar Investment Authority (QIA), y el mismo gobierno de la península arábiga al frente, ni por las propias reglas de la Ligue de Football Professionelle, ya que saldó el mercado estival con un balance positivo de 181,4 millones de euros, tras gastar unos 152 millones en compras e ingresas casi 333,5 en ventas. De decidirse por Ez Abde o por cualquier otro, la oposición sería poco probable.

¿Pueden llevárselo a París ahora mismo por el 'comodín Joker'?

El artículo 213 del Reglamento Administrativo de la LFP establece que cualquier club de las dos primeras categorías francesas puede fichar fuera de plazo de forma extraordinaria al que se denomina 'comodín Joker', que debe ser un jugador que milite en la Ligue 1 o la Ligue 2 (o bien que su última licencia haya sido expedida por la FFF). Esta carta puede jugarse una sola vez por temporada y es válida tanto llegando a un acuerdo con su club como pagando la cláusula si la tuviera. Obviamente, también podría incorporar el PSG futbolistas en paro de cualquier origen mientras cumpla con la normativa de extracomunitarios y límite de licencias.

Además, en el país vecino existe lo que se denomina 'joker médico', que sería más lógico en este caso, aunque no abre el abanico tampoco a otros países, con lo que no afectaría a Ez Abde, mientras que debe mediar el fallecimiento de un futbolista con contrato, la lesión grave de un portero en plantilla (pero sólo podría sustituirse por otro portero) o una baja relacionada con una convocatoria de la selección francesa (que no es el caso de Khvicha Kvaratskhelia) que se prolongue por, al menos, tres meses. Por todo lo anterior, de interesarse por el internacional marroquí, el campeón galo deberá esperar, al menos, hasta el 1 de enero.

Su ex agente desmintió el interés hace ocho meses, pero...

No es la primera vez que el nombre de Ez Abde se vincula con el PSG. Ya a finales de febrero de 2026, su entonces agente, Javier Garrido, tuvo que salir al paso de los rumores que hablaban de un cónclave en París por el de Beni Melal, que estaba completando una gran temporada en La Cartuja. "Todo lo que se ha dicho sobre esta reunión es completamente falso; Ez Abde se queda en el Real Betis, donde le quedan tres años más de contrato y es muy difícil que salga. La temporada sigue en marcha y el jugador está totalmente concentrado en el Betis; nadie sabe qué puede pasar en el mercado de fichajes de verano".

Con contrato hasta 2029 y una cláusula de 60 millones de euros (de la que el FC Barcelona se llevaría, en caso de pagarla íntegra alguien, en torno al 16%), el extremo cambió el pasado verano de representantes para ponerse en manos de la familia Camaño y su agencia Footfeel ISM. Según ha podido conocer ESTADIO Deportivo, no está sobre la mesa un encuentro de forma inminente para revisar este contrato, ampliarlo o blindar más aún al futbolista, que ya vio revisados sus emolumentos apenas un año después de comprometerse con los heliopolitanos, estirando su vinculación hasta dentro de dos años y medio. Tampoco hay constancia en La Cartuja de un interés del PSG.