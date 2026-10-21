Bryan Gil, jugador del Girona, liberado tras su último paso al frente en Montilivi: "Quitarme esa mochila que pesa de más"

El jugador nacido en Barbate y críado en la cantera del Sevilla, admitió tras marcar ante el Andorra que el tanto supuso un alivio a nivel mental. "A partir de ahí, a seguir mejorando de cara a gol y mejorar los números"

Bryan Gil es uno de los principales argumentos del Girona para volver por la vía rápida a LaLiga EA Sports después de un doloroso descenso a Segunda el pasado curso. Bryan Gil, que ya ha vestido la camiseta del Girona en 70 partidos, llegó a Montilivi en el verano de 2024 como un fichaje para la histórica campaña que los catalanes jugaron en la Champions League.

Después de estar cedido, el Girona apostó en el verano de 2025 por Bryan Gil pagando por el andaluz un montante de 6 millones de euros. Bryan Gil no se quiso bajar del barco cuando el Girona descendió y el pasado fin de semana marcó su primer gol desde enero de 2025. A sus 25 años, Bryan Gil sabe que en Montilivi se espera mucho de él y tras ver portería ante el Andorra, dejó claro que su idea es seguir creciendo.

Bryan Gil se desquita con el gol en el Girona - Andorra

Bryan Gil reconoció que el tanto ante el Andorra le dio confianza aunque siempre se lo deja todo sobre el terreno de juego: "Un gol muy importante, me da confianza. Por una parte estaba tranquilo porque siempre lo dejo todo entrenando e intento mejorar cada día".

Pero el andaluz también apostó por admitir la exigencia que tiene en el club gironí: "Pero sé la exigencia que tengo, sé que puedo ayudar mucho más al equipo. Era importante ese gol para quitarme esa mochila que pesa de más y hace que las ocasiones no terminen en gol. A partir de ahí, a seguir mejorando de cara a gol y mejorar los números. Esa es mi exigencia para poder aportar lo mejor al equipo".

El Girona, en busca de los puestos de ascenso directo

El Girona sumó ante el Andorra su quinto partido sin conocer la derrota y acumulando 11 puntos de 15 posibles en este tramo. De este modo, el Girona es quinto, es decir, posiciones de play off de ascenso con 18 puntos. Por tanto, los de Quique Álvarez está cumpliendo por el momento con el objetivo marcado de estar en la zona alta de la tabla de LaLiga Hypermotion.

En Montilivi aún no tienen a tiro los puestos de ascenso directo que comanda un Almería de García Pimienta que por el momento se está mostrando intratable con 24 puntos. Le sigue la gran revelación el pasado curso que esta temporada está confirmando su nivel: el Castellón de Pablo Hernández.

Los orelluts con 23 aventajan en uno al Eibar. Por tanto, el Girona buscará el próximo fin de semana seguir escalando posiciones en la parte alta recibiendo en Montilivi al filial del Celta de Vigo.