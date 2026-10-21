Real Madrid - Leipzig: alineaciones probables, horario y dónde ver el partido de Champions League

El Real Madrid recibe al RB Leipzig en el Santiago Bernabéu en la tercera jornada de la fase liga de la Champions League. El conjunto de José Mourinho buscará prolongar su pleno de victorias en la máxima competición continental. Enfrente estará un equipo alemán que necesita reaccionar tras su contundente derrota frente al Bayern de Múnich.

El Real Madrid recibe al RB Leipzig en el Santiago Bernabéu con el objetivo de sumar su tercera victoria en la fase liga de la Champions League y afianzarse entre los ocho primeros de la clasificación. Los blancos se medirán a un conjunto alemán que llega tras sufrir una contundente derrota ante el Bayern de Múnich en la Bundesliga y que buscará cambiar su imagen en Europa. Todo ello en una semana exigente para los de Mourinho, que el domingo visitarán al FC Barcelona para disputar el Clásico.

El conjunto madridista llega a la tercera jornada europea después de vencer al Sevilla por 4-1 en liga. En la Champions, los triunfos en casa ante el Inter de Milán, y la épica remontada ante la Roma en el Olímpico le han permitido sumar los seis primeros puntos disputados.

Uno de los nombres propios del encuentro será Yan Diomande, que se reencontrará con el RB Leipzig, el equipo en el que brilló la pasada temporada antes de que el Real Madrid desembolsara en torno a los 120 millones de euros el pasado verano para hacerse con sus servicios. El extremo marfileño tendrá una motivación especial ante sus antiguos compañeros.

Mourinho tendrá que gestionar los esfuerzos en una semana marcada también por la visita al Spotify Camp Nou. La exigencia del calendario abre la puerta a posibles rotaciones, aunque el Real Madrid no puede permitirse relajarse en una competición en la que con este nuevo formato, no ha conseguido nunca evitar la ronda previa de dieciseisavos.

Vinicius Junior volverá a la convocatoria europea tras cumplir la primera de las cuatro fechas de sanción en liga. El extremo brasileño buscará dejar atrás su mal momento y empezar a aportar al equipo con cifras goleadoras.

El Leipzig, obligado a reaccionar tras el golpe en Múnich

El conjunto alemán aterriza en Madrid después de sufrir una contundente derrota por 6-1 ante el Bayern de Múnich. Un resultado que contrasta con su última victoria europea, el 1-0 frente al PSV Eindhoven en el Red Bull Arena, le permitió estrenar su casillero de puntos en esta fase liga tras caer en la primera jornada ante el Como.

El equipo dirigido por Martín Demichelis intentará recuperar su mejor versión en el Santiago Bernabéu tras el duro correctivo recibido ante el conjunto bávaro. Los alemanes tendrán que mejorar su imagen defensiva si quieren plantar cara a un Real Madrid que busca el pleno de victorias en estas primeras jornadas de la máxima competición europea.

Horario y dónde ver el Real Madrid - Leipzig de Champions League

El partido entre el Real Madrid y el RB Leipzig, correspondiente a la tercera jornada de la fase liga de la Champions League, se disputará este miércoles 21 de octubre, a partir de las 21:00 horas, en el estadio Santiago Bernabéu.

El encuentro podrá seguirse en directo en España a través de Orange TV y Movistar Plus+. Además, se podrá consultar toda la información del choque, las alineaciones confirmadas y el desarrollo del partido en ESTADIO Deportivo.

Alineaciones probables del Real Madrid y el Leipzig

Alineación Real Madrid: Courtois, Valverde, Konaté, Huijsen, Carreras, Tchouaméni, Arda Güler, Yan Diomande, Bellingham, Vinícius Júnior y Mbappé.

Alineación RB Leipzig: Vandevoordt, Baku, Orbán, Lukeba, Raum, Banzuzi, El Aynaoui, Gruda, Nkunku, Nusa y Romulo.