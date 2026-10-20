LaLiga reconoce que fue algo deliberado y aumenta el escándalo del Real Madrid - Sevilla: "Decidimos no mostrar las repeticiones"

Sergio Carranza, responsable de la realización que LaLiga envía a las televisiones con derecho de emisión, reconoce que había una toma aérea de la acción entre Güler y Peque que decidieron que no era necesario mostrar. También hay repeticiones de la posible falta de Konaté a Robbie Ure, pero "el VAR no las pidió"

La polémica arbitral en el partido del pasado domingo entre el Real Madrid y el Sevilla FC es de proporciones bíblicas. El listón del escándalo estaba altísimo, pero esta vez se ha superado con creces. Ha tardado 24 horas en saber por qué no hubo repeticiones en la agresión de Arda Güler a Peque en la acción previa al 1-0 ni tampoco de la falta de Konaté sobre Robbie Ure en el origen del 2-0. Ninguno de los dos goles debió subir al marcador, el turco tendría que haber sido expulsado y el central francés también estaba bordeando la roja. El partido estuvo totalmente condicionado a partir de ahí y la explicación, lejos de cerrar la herida, la ha abierto en canal. Fue una decisión totalmente deliberada en pos de "respetar el directo".

Pero no fue una decisión del colegiado principal, Mateo Busquets Ferrer, ni tampoco tuvo responsabilidad el VAR, pues Guillermo Cuadra Fernández tampoco tuvo acceso a esas imágenes. Ni mucho menos fue una manipulación de Movistar+, por lo que el Sevilla FC erró sus repetitivos disparos en redes sociales. Los ataques del club nervionense hicieron reaccionar a Juanma Castaño, que arrancó su programa semanal en televisión aclarando que no tenían las imágenes y que no tienen capacidad de intervenir en la edición de la retransmisión.

Para los incrédulos, el periodista asturiano ha invitado a 'El partidazo' de la Cadena Cope a Sergio Carranza, responsable de realización editorial de LaLiga. Para vergüenza de todos los aficionados a este deporte, no tuvo reparos en admitir que ocultaron a propósito las repeticiones que habrían cambiado el encuentro. O, peor aún, consideraron que lo mejor para no afectar al espectáculo era no emitir esas imágenes y que el partido siguiese. Ni siquiera en Real Madrid TV negaron esta vez la polémica, pero apostaron a que era una maniobra de Javier Tebas para que se olvidase rápido la polémica que el sábado benefició al FC Barcelona ante el Real Betis. Escuchando estas explicaciones ya cabe esperar cualquier cosa. Qué pena de fútbol, qué bochorno de liga.

LaLiga explica por qué no mostró al VAR esa imagen de la agresión de Güler a Peque que se vio horas después

"Sí, la verdad es que se podía haber valorado dar esta repetición pero, bueno, en ese momento se decidió no darla y dar el gol. Tampoco hubo ninguna protesta ni nada, entonces se decidió que estaba resuelto, que el árbitro había interpretado que no era falta y continuamos con ello", explica Sergio Carranza sin el más mínimo pudor. "Fue una decisión editorial de la unidad móvil. Lo que sí quiero decir, es muy importante, es que nosotros trabajamos sin ningún tipo de presión y podemos hacer lo que queramos a nivel profesional".

"No tenemos ninguna orden de dar o de no dar. Es una pena escuchar que nos guardamos algunas repeticiones. Yo os puedo asegurar que la gente va a hacer el mejor trabajo, todos pueden tener sentimientos hacia un equipo u otro; pero allí todo el mundo deja la bufanda afuera y va a trabajar. Somos unos privilegiados por poder hacer lo que estamos haciendo. Y te digo una cosa, aunque haya podido haber esto, creo que fue un partido muy bueno que se contó bien a nivel de realización", añade de manera esperpéntica el responsable de LaLiga.

El motivo por el que no se repitió la falta de Konaté a Robbie Ure: "No queremos perjudicar al directo"

"La decisión sobre las repeticiones y sobre todo el contenido es del equipo de realización. Es un equipo de muchísima gente. Ellos son los que deciden dar los mejores ángulos y las mejores repeticiones. Lo que tenemos que primar en LaLiga, sobre todo, es que se respete el directo. Entonces, intentamos dar el mínimo de repeticiones posible. Siempre tenemos que dar para resolver de los mejores ángulos, pero si lo podemos resolver en dos ángulos, mejor que en tres".

"En este partido se interpretó que esta jugada, pues ya que el árbitro había dicho que continuarán y luego vino el gol de Mbappé, pues se continuó con el gol de Mbappé. En este caso, si el VAR hubiera detenido el partido para verlo sí la hubiéramos buscado", detalla Sergio Carranza, explicando que Busquets Ferrer considera que no era suficiente para pitar falta. A pesar de esa sinceridad que sin duda indignará aún más a todos los estamentos del Sevilla FC, cree que LaLiga no influyó ni condicionó el encuentro a favor del Real Madrid guardándose las repeticiones.

"Esto no pasa sólo en la liga española, pasa en todas las ligas mundiales. Con la realización contamos un partido. Entonces, lo importante es dónde está el balón. En este caso, el balón está a 30 metros por lo menos de la acción polémica de la que estamos hablando. Había 26 cámaras, pero al menos 15 de ellas trabajan en planos cortos para seguir los detalles y para repeticiones. En los planos generales que pudimos dar sólo se veía la acción desde la cámara aérea y desde el fondo alto derecho que montamos en el Santiago Bernabéu", explicó el dirigente de LaLiga.