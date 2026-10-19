LaLiga de Javier Tebas se pronuncia sobre la roja perdonada a Güler en el Real Madrid - Sevilla y elude responsabilidades: "Hay que ver que la jugada va para otro lado"

La patronal sale al paso de la suspicacias sobre que haya escondido imágenes de la acción entre Peque y Güler y expone la razón por la que apenas las hay nítidas sobre el codazo

La enorme polémica desatada por la actuación arbitral de Busquets Ferrer y Cuadra Fernández en el Real Madrid-Sevilla monopoliza la actualidad futbolística española de este lunes con informaciones continuas y nuevos actores en el 'circo' montado a partir de las decisiones del colegiado y la ausencia de imágenes suficientes en la acción más decisiva, la roja perdonada a Arda Güler.

De este modo, apenas existen imágenes nítidas en la realización televisiva de la agresión del turco a Peque, que habría supuesto que el Sevilla se quedara en superioridad desde el minuto 25, lo que resulta sorprendente en un estadio como el Santiago Bernabéu.

La coartada del CTA para justificar la inacción del VAR

Coartada que ha utilizado el Comité de Árbitros para justificar que el VAR no interviniera y avisara a Busquets Ferrer para que revisara la jugada en el monitor, lo que, posiblemente, habría provocado la roja directa al turco por el codazo al futbolista nervionense.

“No había ninguna cámara lo suficientemente clara del contacto donde se pueda acreditar el punto de impacto. El VAR tiene las mismas cámaras que en la producción televisiva. Si no se ha intervenido, es porque no hay ninguna evidencia que indique una conducta violenta de manera nítida e incuestionable", explican desde el CTA como excusa por el silencio desde la sala VOR, lo que, como dijo García Plaza, fue vital para que Güler siguiera sobre el terreno de juego.

Por ende, el CTA desvía en cierto modo la atención hacia la realización y las imágenes proporcionadas por LaLiga de Javier Tebas, que, ante el cariz que han tomado los acontecimientos ha decidido también pronunciarse y eludir responsabilidades con balones fuera en una situación impropia de una competición que se vanagloria de ser una de las mejores del mundo.

LaLiga asegura que no se escondió ninguna imagen

En este sentido, ha salido al paso sobre las suspicacias de que no se hayan emitido todas las imágenes de la que disponía y se haya ocultado alguna en la que sí se apreciara con claridad lo sucedido entre Peque y Güler para tener más certeza de la intensidad del golpe.

“No se escondió ninguna repetición. Hay muchas cámaras, pero hay que ver también que la jugada va por otro lado”, aclaran en el diario AS fuentes de la patronal, que deja en entredicho con estas declaraciones la calidad de retransmisión tanto en cuanto en otras ocasiones se han apreciado acciones alejadas del foco, y que añade que sí se mostraron repeticiones desde diferentes ángulos: “En la retransmisión salen las repeticiones de posiciones altas en el estadio”.

Lo cierto es que entre unos y otros la casa queda sin barrer y el perjudicado no es el Real Madrid, sino el Sevilla en su condición de rival en el Santiago Bernabéu. En el aire queda la pregunta de que habría pasado si hubiera sido Peque el del codazo a Güler...