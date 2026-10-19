El sevillismo se pone en pie de guerra por "el atropello arbitral" con el Real Madrid y señala al club: "Exigimos un pronunciamiento enérgico del Sevilla y explicaciones a la RFEF"

La Federación de Peñas expresa el "hartazgo" de la afición tras el "esperpento vivido" en el Santiago Bernabéu, exige mano dura a la directiva del Sevilla y anuncia las medidas legales que hagan falta para defender el escudo nervionense

Las decisiones arbitrales que condicionaron la derrota del Sevilla en el Santiago Bernabéu contra el Real Madrid han causado verdadera indignación tanto en el club como en el sevillismo por el doloroso trato recibido por el estamentos arbitral y lo que consideran un 'robo' en la cita del pasado domingo.

La expulsión perdonada a Güler, la posible falta previa a Ure en el segundo gol madridista y el discutible penalti sobre Mbappé han enervado a los aficionados nervionenses, que han mostrado su tremendo malestar en redes sociales y también de manera oficial a través de un comunicado que refleja el sentir de la hinchada blanquirroja y sus exigencias para responder a esta situación.

El peñismo refleja su hartazgo por el sistemático atropello arbitral

Así, la Federación de Peñas Sevillistas San Fernando se ha manifestado en redes sociales con un escrito en que vuelca la "más absoluta indignación" y el "hartazgo y repulsa ante el sistemático atropello arbitral que el equipo viene sufriendo a lo largo de la presente temporada", a la par que exige una reacción contundente de la entidad de Eduardo Dato.

En este sentido, señala que "el esperpento vivido en la jornada de ayer en el partido contra el Real Madrid ha sido la gota que colma el vaso de una paciencia ya agotada". "Lo acontecido anoche en el Estadio Santiago Bernabéu no es un hecho fortuito, ni un error humano comprensible; es reflejo de una alarmante e intolerable falta de imparcialidad que se repite jornada tras jornada", señala el comunicado, que hace hincapié en el sentimiento de impotencia de los aficionados.

"La afición sevillista asiste con impotencia a una adulteración evidente del criterio deportivo, donde el reglamento se aplica de forma selectiva y donde la herramienta del VAR se utiliza con una doble vara de medir vergonzosa. El respeto que los peñistas siempre hemos mantenido hacia las instituciones del fútbol español no puede seguir confundiéndose con el silencio ante el agravio. Los miles de aficionados que viajamos, sufrimos y apoyamos a este club con recursos propios no vamos a permitir que se ningunee el esfuerzo de nuestra plantilla ni el sentimiento de nuestra gente", lamenta la Federación de Peñas, que exige "justicia, equidad y respeto inmediato hacia un club centenario".

La Federación de Peñas pide al club que actúe con contundencia

En esta línea, el peñismo reclama en su comunicado "un pronunciamiento enérgico y firme del Sevilla FC ante los estamentos rectores del fútbol español": "El club debe abandonar de inmediato la diplomacia institucional y plantarse con contundencia frente a este trato discriminatorio".

También solicita "explicaciones formales inmediatas al Comité Técnico de Árbitros (CTA) y a la RFEF acerca de la disparidad de criterios que sufrimos de manera reiterada" y hace un llamamiento a la unidad del sevillismo: "La afición no permanecerá de brazos cruzados mientras se devalúa la limpieza de la competición".

Dispuestos a llegar "hasta las últimas consecuencias legales y sociales"

En este sentido, la Federación de Peñas advierte que llegarán "hasta las últimas consecuencias legales y sociales para defender la dignidad de nuestro escudo y de nuestra historia". "Si no se nos garantiza una competición limpia y transparente, nos encontrarán firmes y combativos en todos los foros posibles. Basta ya de impunidad. Respeto al Sevilla FC y a su afición", concluye el rotundo comunicado.