La afición de Sevilla y Betis estallan contra los arbitrajes: "Me sentí atracado"

La polémica arbitral del fin de semana ha encendido a las aficiones del Sevilla y el Betis. A toda una ciudad entera. ESTADIO Deportivo ha salido a la calle para conocer sus opiniones sobre las decisiones más polémicas y el posible trato de favor a Madrid y Barcelona

La polémica arbitral ha vuelto a centrar las miradas en el fútbol español tras lo sucedido en los encuentros del Sevilla FC ante el Real Madrid y del Real Betis frente al FC Barcelona. La expulsión que reclamaron los nervionenses de Arda Güler, la mano de Cucho Hernández que anuló el empate de Lo Celso y la roja a Facundo Bernal han generado un debate en el que la afición no se ha quedado callada. Ni en redes sociales, ni a pie de calle.

Jugar contra el todopoderoso FC Barcelona siempre supone un problema serio, y más cuando el conjunto de Hansi Flick atraviesa un estado de forma prácticamente idílico. Sin embargo, el Real Betis de Manuel Pellegrini volvió a demostrar que es capaz de competir contra cualquiera. Tras una gran reacción en La Cartuja, los verdiblancos consiguieron empatar el encuentro en dos ocasiones, aunque la segunda de ellas terminó anulada tras la intervención del VAR por una mano dudosa del Cucho Hernández al inicio de la jugada.

Una acción que generó un gran revuelo entre los béticos y que acabó compartiendo protagonismo con lo sucedido en el Santiago Bernabéu. Allí, el Sevilla FC reclamó la expulsión de Arda Güler por un codazo a Peque que ni Mateo Busquets Ferrer ni el VAR consideraron como tal. A ello se sumaron las protestas por un posible agarrón a Ure en la jugada del segundo tanto madridista y el penalti señalado sobre Mbappé.

La afición carga contra los arbitrajes a Sevilla y Betis

ESTADIO Deportivo ha salido a la calle para conocer la opinión de los aficionados sobre las decisiones arbitrales de este fin de semana. Las respuestas han dejado claro que el malestar va más allá de unos colores, hay toda una ciudad indignada. "La verdad es que el arbitraje ha sido lamentable, tanto para el Sevilla como para el Betis", aseguró uno de los entrevistados.

Algunos fueron todavía más contundentes. "Son unos ladrones y ya tienen el clásico que querían", afirmó un aficionado, mientras que otro consideró que lo sucedido con el conjunto nervionense había sido incluso más grave: "Lo del Sevilla fue el doble robo que lo del Betis".

Un aficionado reconoció que, a su juicio, el arbitraje del Betis había sido correcto, aunque admitía que habían existido acciones polémicas. Sin embargo, ponía el foco en lo sucedido en el Bernabéu, especialmente en la no actuación del VAR.

El codazo de Arda Güler y un ‘atraco’ en La Cartuja

Una de las acciones que más debate ha generado es la protagonizada por Arda Güler y Peque. Varios aficionados consideraban que el futbolista turco debió ser expulsado. "El codazo a Peque es tarjeta roja, la falta a Ure es falta y el penalti a Peque es penalti", defendía uno de ellos.

La opinión de un aficionado bético también dejó una de las declaraciones más llamativas de la jornada: "Yo estuve en el campo del Betis y yo me sentí atracado", apostilló un seguidor verdiblanco

La pregunta sobre un posible trato de favor hacia el FC Barcelona y el Real Madrid también estuvo presente en los micrófonos de ESTADIO Deportivo. "Eso lo ha habido toda la vida y seguirá habiendo", sentenció uno de los entrevistados más veteranos, reflejando el enfado de una ciudad tras un fin de semana marcado por la polémica arbitral.