La lacónica reacción de Peque sobre la agresión de Güler en el Real Madrid - Sevilla y el sentir de todo el vestuario: "Merecemos un respeto"

Kike Salas y Juan Iglesias atendieron a los medios del club nervionense para mantener el enfado mostrado ante las cámaras de Movistar+, argumentando que Peque les dijo en el vestuario que Güler le golpea aunque no se vea con nitidez en las repeticiones. Sin embargo, el atacante catalán no quiso aclarar luego dónde le da

El Sevilla FC se marchó indignado del Santiago Bernabéu tras el encuentro disputado contra el Real Madrid en la noche de este domingo. Y no es un enfado de los que se pasan rápido. Como evidenció Kike Salas en breves declaraciones a las cámaras de televisión, se fueron al descanso encendidos por lo que entienden que debió ser una clarísima expulsión por una agresión de Arda Güler a Peque en la que, literalmente, el turco fue absuelto por falta de pruebas. También terminaron el partido muy mosqueados, como dejó claro Juan Iglesias justo después del pitido final. Y lo mismo un rato después, cuando ambos atendieron a los medios del club: "Somos el Sevilla y merecemos un respeto".

Cuesta creer que no aparezcan imágenes que permitan juzgar con claridad y nitidez lo que ocurrió en el lance con Güler, que para colmo marcó el golazo del 1-0; pero aún más inverosímil resulta que luego tampoco haya repeticiones nítidas para comprobar si hay falta de Konaté sobre Robbie Ure en la acción previa al 2-0 -también golazo de Mbappé- y si, en caso de haberla, debería haber sido expulsado el central francés por ser el último defensor. Para rematar el cóctel explosivo, el 3-0 llega en un penalti de Andrés Castrín sobre el delantero galo que, como mínimo, cabe calificar de riguroso.

Peque considera evidente la agresión pero mantiene la incógnita sobre dónde le golpea

Las cámaras de El Chiringuito estaban esperando la llegada de la expedición sevillista al Aeropuerto de San Pablo tras la polémica derrota contra el Real Madrid. Obviamente, el jugador más buscado era Gerard Fernández 'Peque'. Como explican sus compañeros, el menudo atacante catalán asegura en privado haber sido agredido y por eso hay tanta indignación. Sin embargo, él no lo expresa con rotundidad: "¿Güler? Lo que se han visto las imágenes, nada más". Esgrime antes de subir al autobús sin responder a la gran pregunta que todo el mundo se hace: "¿Dónde te da?".

Kike Salas analiza las jugadas polémicas del Real Madrid - Sevilla

El central nervionense Kike Salas lo explica con enfado, pero con mucha mesura. De hecho, admite que no se ve el contacto pero alega que su compañero lo acredita y él le cree: "Es una jugada clara que cambia el partido. Desde el primer momento se ve que Güler le tira el codazo a Peque y él me dice que Güler lo busca. Decanta el partido porque luego llega su gol. No entiendo cómo no lo han revisado en el VAR pero no podemos hacer nada. Solo pedimos respeto y que piten lo que hay".

"Después del primer gol quedamos un poco tocados, pero creo que no le perdemos la cara al partido. El segundo gol llega con una falta previa a Robbie. Creo que no se ha visto en la tele, no sé por qué. Tampoco lo han revisado. Nosotros competimos e intentamos lo que hemos podido", se quejó el central nervionense, intentando centrarse ya en el encuentro de la semana que viene frente a CA Osasuna: "Ya sabemos lo que hay. Sólo quiero decir que somos el Sevilla y merecemos respeto. Darle las gracias a los aficionados que han venido y a recuperar para el partido del lunes. Vamos con más ganas y con más fuerza que nunca con nuestra gente, que estoy seguro de que vamos a sacar los tres puntos".

Juan Iglesias cree que la dinámica se vio desde el inicio: "Que cada uno piense lo que quiera"

El enfado de Juan Iglesias es más de resignación, casi irónico, pero igual de firme. "Sabíamos a lo que veníamos aquí. Ha sido una jugada claramente de roja y creo que el VAR ni ha intervenido. Esas acciones condicionan mucho los partidos y más en un campo como éste. Es momento de pasar página, hacer la autocrítica que tengamos que hacer pero sabiendo que ha habido errores que no han sido por nuestra parte y poco podemos hacer. En el segundo gol es una falta muy clara, Robbie se puede quedar delante del portero y es otra decisión que nos perjudica y que ni han repetido".

"Cada uno que piense lo que quiera. Nosotros, a pensar en Osasuna que es un partido muy importante; pero desde el inicio se ha visto la dinámica: cualquier toque, cualquier faltita, iba para un lado. También hay una posible tarjeta para Diomandé que me da una patada en la tibia y el árbitro me dice que si no me levanto, me voy fuera. Sabíamos cómo iba a ser la dinámica del partido de hoy", añadió el '2' sevillista. "El equipo desde ya sabe el partido importantísimo del lunes, con nuestra gente. Nos va a apoyar pese a ser un horario complicado. Que sepan que el equipo está bien, que va a dar el 100% y que vamos a ir a por la victoria juntos".