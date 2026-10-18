Juan Iglesias incendia la polémica del Bernabéu: "Sabíamos a lo que veníamos"

La derrota del Sevilla por 4-1 ante el Real Madrid dejó un profundo malestar en el vestuario nervionense por varias decisiones arbitrales

El Sevilla se marchó del Santiago Bernabéu con un 4-1 en contra y un profundo malestar por algunas decisiones arbitrales que marcaron el encuentro. La derrota dejó al conjunto nervionense sin premio, pero también con la sensación de que determinadas acciones pudieron cambiar el desarrollo del partido. Juan Iglesias no se mordió la lengua después del encuentro y señaló directamente la actuación arbitral, con la jugada de Arda Güler sobre Peque en el centro de las críticas.

"Hemos estado en el partido, lo hemos intentado. Ha sido un partido que se ha decidido por decisiones que se han tomado. Creo que ha sido una agresión a Peque en la primera parte. He visto la acción de Güler a Peque, que me ha parecido una agresión. La he visto en el descanso. Y luego uno de los goles de ellos es una falta que ni han repetido en televisión. Sabíamos a lo que veníamos. Hay que hacer autocrítica también, pero ha habido decisiones que no han salido de nuestra parte", reconoció el defensor sevillista.

La acción de Güler se produjo antes del primer tanto madridista. Peque terminó en el suelo tras un forcejeo con el futbolista turco y el Sevilla reclamó su expulsión, pero Mateo Busquets Ferrer no mostró la tarjeta roja y el VAR no intervino. Una decisión que generó protestas en el conjunto nervionense, que entendía que el colegiado debía haber revisado la jugada.

Juan Iglesias fue más allá y también criticó las dificultades para dirigirse a los árbitros durante el encuentro. "Muchas veces no se puede hablar con los árbitros y no te lo permiten. Nos han dicho que nos fuéramos porque nos sacaban tarjeta y al final para qué vas a ir, para ganarte una tarjeta. Sabíamos a lo que veníamos y cómo iba a ser todo", insistió el defensor.

Kike Salas también cuestionó la decisión

No fue el único futbolista sevillista que mostró su disconformidad. Al descanso, Kike Salas ya había lamentado que la acción entre Güler y Peque no se revisara. El central fue contundente al valorar una jugada que, a su juicio, tuvo una incidencia directa en el partido.

"Es una jugada clara que cambia el partido. Desde el primer momento se ve que Güler le da el codazo a Peque; me dice que lo busca y le tira el codazo. Obviamente, decanta el partido. No entiendo cómo no han revisado esa acción en el VAR, pero tampoco podemos hacer nada en ese sentido. Solo queremos respeto y que piten lo que hay".

El Sevilla acabó encajando cuatro goles en el Bernabéu, pero las declaraciones de sus jugadores dejaron claro que el resultado no fue lo único que generó frustración en el vestuario. La polémica arbitral se convirtió en uno de los principales asuntos de una noche complicada para los nervionenses.