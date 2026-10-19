Mourinho, sobre Vinicius: "Juega el miércoles de titular, la Champions es un modo para él de mantenerse motivado"

El preparador del Real Madrid habló de la polivalencia de Fede Valverde, el crecimiento de Diomande y los choques ante el Leipzig y el Barcelona de esta semana

Además de referirse a la polémica arbitral del Real Madrid - Sevilla, José Mourinho también habló de otras diferentes cuestiones del choque y de los que se vienen en esta semana, como el de Champions League frente al Leipzig y el de LaLiga contra el Barça.

Por eso negó que los cambios que hizo fueran pensando en el Clásico. "Hay Champions para jugar. En este momento es el único partido en que pensamos. No voy a perder un único minuto hasta el miércoles a las 11 de la noche pensando en nuestro adversario de campeonato del domingo próximo. He cambiado algunas cosas, pero manteniendo una cierta lógica. Había señales en partes de partidos que nos daban la indicación de que la cosa podría funcionar bien. Yo decía ahora en Real Madrid TV que esta cosa de la meritocracia para mí es una cosa muy abstracta porque no hay modo de cuantificar cuáles son los 11 jugadores que merecen más. No hay un modo de cuantificar. Hay mucha gente que merece jugar. Hay mucha gente que quedó en banquillo hoy que merece jugar. Hay mucha gente que no ha salido del banquillo y merece jugar. Imagínate, el tío que hace el gol de la victoria en Roma se quedó en banquillo y ni un minuto jugó. Pero las cosas funcionaron bien, hemos tenido más balón, hemos tenido más control del juego. Hemos creado muchísimo. Hemos hecho el balón llegar muchísimas veces a nuestros jugadores de banda. Creo que ha sido un muy buen partido", ha explicado.

Fede Valverde como lateral

"El otro día, mitad en broma, mitad en serio, dije que si teníamos cuatro Fedes Valverdes, uno jugaba de lateral, otro jugaba de centrocampista, otro jugaba en banda derecha, otro jugaba de diez, porque este es Fede Valverde. Es de los jugadores más multifuncionales que existen hoy en el mundo del fútbol. Puede jugar de todo y puede jugar de todo con un nivel altísimo. Hoy ha hecho un partido de un grandísimo nivel. No es fácil para un entrenador dejar en el banquillo a dos laterales derechos de calidad, dos jugadores buenos. Pero mi sensación era que detrás de un Endrick, que es pierna izquierda, que viene dentro, que prácticamente es un segundo atacante, yo he pensado que me vendría muy bien un lateral derecho con profundidad, un lateral derecho con piernas para llegar, con calidad para jugar también. Y Fede lo ha hecho muy bien. Pero yo no lo convenzo de nada, ni tengo que convencerlo de nada, ni él tiene que estar convencido de nada. Es el capitán del Real Madrid. Si tiene que jugar de portero, le doy los guantes y puerta".

El crecimiento de Yan Diomande

"Tiene mucho que mejorar, tiene mucho para mejorar. Es joven, es todavía naíf, es todavía un producto no acabado. En el Real Madrid el nivel de exigencia obviamente es muy alto. Como tú has dicho en tu pregunta, no tienes por qué decirlo, pero has dicho, y es un poco como la gente lo piensa, juega con... ¿Qué número tiene este? En vez de jugar con el 25, juega con el 125 o 130 que han pagado. Tiene mucho que mejorar, pero ha hecho un gran partido, está creciendo. En Roma también lo ha hecho muy bien. Yo creo que tiene que mejorar todavía en la definición porque llega muchas veces a zonas de peligro y todavía le cuesta relajarse en el último segundo, levantar la cabeza, mirar la posición de sus compañeros, asistir mejor pero esto llegará. Yo también me acuerdo mucho de Vinícius cuando ha llegado al Real Madrid y, después, dos o tres años más tarde, Vinícius era jugador de primerísimo nivel".

El codazo de Güler a Peque

"Yo hago la pregunta general. ¿Alguno de vosotros ha visto? ¿Alguno de vosotros tiene una imagen que me haga ver? No creo que vosotros la tengáis. Por eso yo no entiendo la obsesión en una, dos, tres, cuatro preguntas de esta historia. No sé".

El arbitraje del Betis - Barcelona

"No he visto el partido. Nada. He visto el Leipzig, a pesar de que solo quería pensar en el Sevilla, pero el trabajo de casa del Sevilla estaba hecho. Incluso cuando mis jugadores no hacen concentración en Valdebebas, yo hago concentración, porque soy de la vieja escuela, que estamos habituados a concentrar, y me concentro muchas veces solo o con algunos de mis asistentes. He visto el Bayern con el Leipzig y no he visto. Te juro que no he visto. No estoy bromeando. Te juro que no he visto. Después me llegaron, obviamente, las voces, pero tampoco es sorpresa para mí. Es un día más en la oficina".

La situación de Vinícius

"No, a mí no me gusta hacerlo, pero lo hago porque es una situación casi inevitable. Juega el miércoles, juega de titular el miércoles. La Champions es un modo para él de mantenerse motivado. Es un modo para no estar solamente entrenando sin jugar y que lo haga bien contra el Leipzig. Está fresco. Trabajó mucho al no jugar hoy, trabajó mucho desde el punto de vista físico. Y que las cosas le salgan como él se merece y como nosotros necesitamos porque el Leipzig no es el Leipzig que ha perdido mal ayer en Múnich. El Leipzig es otra cosa".