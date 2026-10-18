Real Madrid - Sevilla, en directo el partido de la jornada 9 de LaLiga EA Sports en vivo online
Sigue en directo en ESTADIO Deportivo el partido que enfrenta este domingo al Real Madrid y al Sevilla en el Santiago Bernabéu
R. Madrid
Sevilla
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García Plaza, con fe en sacar rédito del Santiago Bernabéu
"Hemos estado bastante bien como visitantes. Sabemos que el rival s muy difícil y, encima, hace mucho que no se gana e, incluso, que no se puntúa porque la última vez fue en Valdebebas. Pero vamos a intentarlo. Vamos a intentar hacer nuestro fútbol y soñar que podemos sacar algo. Venimos muy bien de confianza", señaló el técnico antes del partido, que no quiso justificarse con las lesiones.
"Creo que es el partido en el que más limitados estamos en cuanto a jugadores, menos al principio que no se cerró el mercado. Son cuatro o cinco bajas, pero bueno, para eso están los jugadores de la plantilla. Confianza en los que van a empezar y en los que saldrán luego para poder sacarlo, para eso están las plantillas", indicó el míster que elogió a Mourinho
"Pienso que Mou es un número uno. Tenemos una relación de cuando nos hemos enfrentado en la época anterior. Incluso le he conseguido ganar alguna vez. Me parece un grandísimo entrenador, lo digo de corazón y no es un cumplido", apuntó
Los ojos puestos en Busquets Ferrer y Cuadra Fernández
Tras las decisiones que perjudicaron al Sevilla contra el Levante, en el club nervionense y el sevillismo estarán muy pendientes del árbitro principal, con el que nunca ha perdido el Real Madrid, y del responsable del VAR, del que guardan muy mal recuerdo. No en vano, se encaró con Almeyda el curso pasado y lo mandaron a la nevera por un polémica Real Madrid-Sevilla.
Robbie Ure le gana la partida a Stassin
Era de esperar que García Plaza mantuviera al delantero escocés como titular tras estrenar su cuenta anotadora contra el Levante y teniendo en cuenta que el belga reaparece hoy tras su lesión. Es la oportunidad para Ure de consolidarse en el once.
¡Valverde de lateral y nuevo tridente arriba!
Mou sienta a Trent y Dumfries para reconvertir al charrúa, mientras que Endrick se gana un sitio en el once tras su gran partido en Roma y Diomande ocupa el lugar de Vinicius.
¡También está el once de Mourinho y viene con sorpresas! Esta es la alineación: Courtois; Valverde, Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouaméni, Güler; Diomande, Bellingham, Endrick y Mbappé.
¡Vargas y Peque, los elegidos por García Plaza ante las bajas!
García Plaza se vio obligado a recomponer el centro del campo y ha sacrificado el triple pivote con la entrada de Peque como mediapunta. un recursos 'sorprendente' por su falta de minutos, pero esperable por la ausencia de efectivos. Para cubrir a Miguel Sierra, finalmente ha apostado por Rubén Vargas pese a que Ejuke tiene más rodaje. Primera titularidad de Vargas esta temporada.
¡Ya tenemos el once del Sevilla! Esta es la alienación por la que apuesta García Plaza: Odysseas; Iglesias, Castrín, Kike Salas, Suazo; Agoumé, Fofana; Vargas, Félix, Peque; Robbie Ure.
A la espera de conocer las alineaciones oficiales, estos son los posibles onces de Real Madrid y Sevilla:
¡El Real Madrid, sin Vinicius!
El Comité de Apelación no perdonó al brasileño y mantuvo la sanción de cuatro partidos tras su expulsión contra el Villarreal y sus protestas al colegiado. Tampoco están ni Rodrygo ni Raúl Asencio.
¡Y una muy buena noticia!
García Plaza recupera a un futbolista importante en su sistema, pues ha entrado en la convocatoria Lucas Stassin tras perder dos encuentros por su lesión contra el Deportivo.
¡El Sevilla, con bajas importantes, pero sin complejos!
Los nervionenses se presentan en el Santiago Bernabéu con un total de cuatro ausencias con respecto al Levante, caso de los lesionados Miguel Sierra, Guridi y Kochorashvili, que se quedó fuera a última hora, y del sancionado Isaac Romero. Aún así, los nervionenses han viajado con la esperanza de rascar algo en Chamartín.
¡Muy buenas tardes a todos! Bienvenidos al directo del partidazo que enfrenta esta noche al Real Madrid con el Sevilla en el Santiago Bernabéu y que puedes seguir en directo en el minuto a minuto de ESTADIO Deportivo. ¿Listos para emociones fuertes?
¡Arrancamos!
El Sevilla visita esta noche el Santiago Bernabéu para medirse al Real Madrid en partido correspondiente a la jornada 9 del campeonato liguero y que podrás seguir sin perderte absolutamente nada en el pormenorizado minuto a minuto de ESTADIO Deportivo.
Una cita que los nervionenses afrontan después del empate amargo contra el Levante en un partido en el que acarició la victoria y volvió a dejar buenas sensaciones, por lo que la ilusión continúa intacta de cara a intentar dar un golpe en la mesa en Chamartín más allá de la extrema dificultad.
El cuadro de Mourinho, cuarto en la tabla, no atraviesa por su mejor momento y en Nervión existe a esperanza de rascar algo si ofrece su mejor versión.
Cuatro bajas sevillistas con respecto al Levante
Eso sí, para ello García Plaza debe sobreponerse a bajas muy importantes, hasta cuatro con respecto al duelo contra el Levante del pasado lunes. Y es que el técnico pierde a los lesionados Miguel Sierra, operado ayer de la luxación de hombro, Guridi y Kochorashvili, y al sancionado Isaac Romero tras su expulsión contra el los granotas después de marcar el 2-3.
Por ende, García Plaza, que tampoco dispone del sempiterno lesionado Marcao, tendrá que recomponer su once y buscar soluciones de urgencia tanto en el centro del campo como en el costado derecho, donde cuenta con tras alternativas.
En el capítulo de noticias positivas, el preparador nervionense recupera a Lucas Stassin, lesionado en el partido contra el Deportivo, ocupando por ende el lugar de Isaac Romero, castigado con un choque por la doble amarilla en Valencia.
Vinicius, sin perdón y ausente
Por su parte, el Real Madrid recibe la visita de los nervionenses sin Vinicius Junior, al ratificar Apelación la sanción de cuatro partidos por lo ocurrido ante el Villarreal. Mourinho tampoco dispone de los lesionados Raúl Asencio, operado de una fractura por estrés en su tibia derecha, ni de Rodrygo.