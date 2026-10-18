Real Madrid - Sevilla, en directo el partido de la jornada 9 de LaLiga EA Sports en vivo online

García Plaza, con fe en sacar rédito del Santiago Bernabéu

"Hemos estado bastante bien como visitantes. Sabemos que el rival s muy difícil y, encima, hace mucho que no se gana e, incluso, que no se puntúa porque la última vez fue en Valdebebas. Pero vamos a intentarlo. Vamos a intentar hacer nuestro fútbol y soñar que podemos sacar algo. Venimos muy bien de confianza", señaló el técnico antes del partido, que no quiso justificarse con las lesiones.

"Creo que es el partido en el que más limitados estamos en cuanto a jugadores, menos al principio que no se cerró el mercado. Son cuatro o cinco bajas, pero bueno, para eso están los jugadores de la plantilla. Confianza en los que van a empezar y en los que saldrán luego para poder sacarlo, para eso están las plantillas", indicó el míster que elogió a Mourinho

"Pienso que Mou es un número uno. Tenemos una relación de cuando nos hemos enfrentado en la época anterior. Incluso le he conseguido ganar alguna vez. Me parece un grandísimo entrenador, lo digo de corazón y no es un cumplido", apuntó