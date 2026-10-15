Robbie Ure repite la historia de Suecia y regenera las expectativas en el Sevilla: "Paciencia, que ahora marcará goles"

Desde el país escandinavo recuerdan que también tardó en estrenarse en el Sirius para después explotar como goleador y que su primer tanto le dará confianza: "El salto es demasiado grande y necesitaba adaptarse"

Robbie Ure se estrenó como goleador contra el Levante con el 0-1 tras sortear la salida del portero y rompió una larga sequía sin marcar, pues todavía no había visto puerta como sevillista ni tampoco en su primera convocatoria con Escocia, y su último tanto databa de finales de julio con el Sirius.

El punta escocés lo necesitaba y lo cierto es que pudo marcar un segundo, pero le faltó puntería en otras ocasiones de las que dispuso, lo que impide que haya despejado por completo las dudas que empezaba a suscitar en el sevillismo tras el desembolso de seis millones para su fichaje.

Este tanto le puede dar confianza de cara a su posible titularidad contra el Real Madrid pese a que Stassin ya llegará a tiempo al Santiago Bernabéu, mientras que desde Suecia, donde vivieron el estallido de Ure, aseguran que el sevillismo debe tener un poco más de paciencia y tener fe en el delantero.

Desde Suecia recuerdan que el salto es grande y piden paciencia

"Es verdad que aquí en Suecia también le costó marcar, aunque no tanto como ahora, pero el salto es demasiado grande y es normal que le esté costando más la adaptación, porque son fútbol muy diferentes", expresó en ESTADIO Deportivo Fredrik de Ron, periodista que conoce a la perfección a Robbie Ure, y que sigue convencido de que le irá bien en el Sánchez-Pizjuán, especialmente por "su inteligencia para estar siempre en el sitio correcto".

"Hay que recordar que solo lleva dos años en la elite, así que es lógico que necesite más tiempo para adaptarse a Sevilla y a LaLiga, pero una vez que ha marcado un gol seguro que marcará más. Un poco de paciencia no le vendría mal, porque él ya ha demostrado que es un goleador y terminará marcando goles", señala a esta redacción el periodista, que destaca lo mucho que le echan de menos en el Sirius desde su marcha.

En el Sirius añoran a Ure

"Lo pasaron muy mal cuando se marchó, con resultados muy negativos. Parece que han recuperado un poco el ritmo, pero perdieron tres partidos seguidos justo después de su marcha y hasta entonces no habían sufrido ninguna derrota", explica De Ron sobre un Sirius que ha logrado recomponerse a partir de la fortaleza defensiva, pues marca menos, pero apenas recibe -solo un gol en los últimos cuatro choques-.

Paralelismo entre lo que tardó en marcar en Suecia y en el Sevilla

Como afirma De Ron, Robbie Ure tardó menos en ver puerta en su llegada al Sirius, pero no lo hizo ni mucho menos de inmediato, pues necesitó de hasta cinco choques para estrenarse, lo que le encendió la confianza y desató un instinto goleador que explotó tres jornadas más adelante, con cinco goles en seis partidos. Por ende, los siguientes compromisos puede ser clave para el desarrollo anotador de Ure como nervionense.