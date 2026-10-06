Robbie Ure proporciona una alegría justificada al Sevilla en plena preocupación por su bache goleador

Tres factores principales sustentan el significativo crecimiento del valor de mercado del delantero escocés pese a su sequía goleadora, lo que favorece considerablemente a los intereses nervionenses

Robbie Ure despertó ilusión con su fichaje por los espectaculares números registrados en el fútbol sueco antes de firmar por los nervionense y porque, al contrario que otras incorporaciones, aterrizaba en el Sánchez-Pizjuán en propiedad.

El Sevilla lo ató por 6,5 millones, una cifra por debajo de los 9-10 millones que pedía en un principio el Sirius por su principal baluarte, y lo blindó hasta 2031 con la esperanza de que, a sus 22 años, confirmara su olfato goleador en una liga mayor de cara a la rentabilidad deportiva y también a la económica por una futura plusvalía.

Ure no ha logrado marcar todavía como sevillista

De momento, el punta escocés no ha logrado extrapolar a Nervión sus cifras en Suecia y atraviesa por una sequía anotadora que se remonta a finales de julio, cuando marcó su último tanto en el Sirius. Por ahora no ha visto portería como sevillista en los siete partidos disputados, cuatro de ello como titular, si bien a su favor cabe señalar que en los primeros choques fue clave en dos goles, al ser objeto de penalti contra el Rayo, y provocar el fallo de Unai Simón con su presión ante el Athletic.

Su salto al Sevilla le abrió por primera vez las puertas de la selección de Escocia y en este largo parón ha debutado como internacional, lo que se antojaba una oportunidad propicia para recuperar la confianza de cara a gol, si bien, a falta del partido de hoy contra Eslovenia en casa, tampoco ha marcado en los tres duelos en los que ha participado, el primero como titular y con un remate al poste incluido.

Preocupación en Nervión aliviada por su crecimiento de valor

Una situación que lógicamente preocupa en Nervión, pues fue la mayor inversión del pasado verano en una situación financiera muy delicada y ahora mismo no tiene garantizada la titularidad ante la presencia de Stassin y su falta de gol.

Sin embargo, el Sevilla ha recibido una gran noticia en las últimas horas con relación a Robbie Ure tanto en cuanto estas circunstancias negativas no han afectado al valor de su delantero, más bien al contrario, tanto en cuanto su cotización ha experimentado un crecimiento en la última revisión de la web especializada Transfermarkt.

Dos millones más de tasación por tres factores principales

De ese modo, su tasación ha subido dos millones, ya que ha pasado de los cinco millones a finales de junio a los siete actuales, lo que puede sorprender en cierto modo, pero responde a unos motivos lógicos. De ese modo, se han tenido en cuenta tres factores principales: su recta final en el Sirius, con números superlativos, el precio pagado por el Sevilla y su salto al combinado escocés, lo que también se contempla en las variables a la hora de retocar los valores de mercado.

Para el Sevilla es importante que su valor, lejos de resentirse, haya subido al tratarse de un activo trascendental por su condición de traspasado a la espera de que rompa su mal fario y evidencie el olfato goleador por el que se le fichó este verano. Un respiro de tamañas dimensiones en el Sánchez-Pizjuán.