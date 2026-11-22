El Flamengo, con varios viejos conocidos en España, suma su décimo título liguero y salva un año en el que había coleccionado decepciones

En un final de campeonato espectacular, el Flamengo logró el empate que le hacía falta (1-1) en su visita a su perseguidor, el Palmeiras, y se ha hecho de nuevo con el Campeonato Brasileño con dos jornadas de antelación. Con un gol de Samuel Lino a los 30 minutos del segundo tiempo, que neutralizó el del local Jhon Arias, 'Fla' conquistó su décimo título de Liga en Brasil.

La conquista supone un importante alivio para el equipo, que ha atravesado una temporada irregular y no ha conseguido cumplir las expectativas en los torneos coperos.

A diferencia de la campaña de 2025, la más exitosa de la historia del club, cuando conquistó la conquista de Copa Libertadores, Liga brasileña, Supercopa y Campeonato Carioca, este 2026 tuvo un guion mucho más sufrido para su afición, que pudo festejar el campeonato local poco después de caer en semifinales de la Copa Libertadores, por penaltis, ante Estudiantes.

El título también deja sin premio la buena primera parte de campeonato de Palmeiras. El equipo dirigido por Abel Ferreira llegó a aventajar en ocho puntos al Flamengo antes del parón por el Mundial, pero no pudo mantener esa distancia.

Tras la reanudación, ambos conjuntos protagonizaron una lucha muy igualada por el liderato. Finalmente, Flamengo logró ponerse al frente de la clasificación y conservó su posición hasta asegurar una nueva corona.

El club más popular de Brasil, Flamengo, le da la vuelta al campeonato / @flamengo_es

Mucha parte de culpa de este título la tiene el ex del Atlético Samuel Lino, que tras un 2025 de adaptación discreta ha vivido una resurrección futbolística en este 2026, culminada con el gol que le daba el título. Desde la llegada del portugués Jardim a principios de año, Lino asumió mayor protagonismo en el once y ha acabado con 13 goles en la Liga brasileña.

Saúl Níguez, seis títulos en año y medio

No ha sido la única cara conocida que se ha coronado, pues también hay un bicampeón español, el ex de Atlético y Sevilla FC, entre otros, Saúl Ñíguez. El exnervionense suma seis títulos con el Flamengo desde su llegada hace año y medio. El último, además, lo hizo sobre el campo, ya que Jardim le dio los minutos finales, en los que el equipo de Río de Janeiro trató de aguantar el empate que le daba el título.

Saúl Ñíguez suma dos Brasileiraos, una Copa Libertadores, una Supercopa, un Derby de las Américas, una Challenger Cup Champion y un Campeonato Carioca. Y aunque su protagonismo no es el que esperaba ni el que tuvo a su llegada, sí ha contado para Leonardo Jardim tras superar sus lesiones.

Otro ex del fútbol español como Emerson Royal forma parte de este equipo, aunque el ex del Betis no participó en el partido ante el Palmeiras. Sí lo hizo el también exbético Vitor Roque, estrella del equipo de Sao Paulo, el jugador más valioso del Brasileirao y que, sin embargo, ha decepcionado esta temporada, en la que sólo ha sido capaz de anotar cinco goles.

El colombiano Jorge Carrascal, que pasó por la cantera del Sevilla, pero no llegó a debutar en el primer equipo antes de ser vendido al Karpaty ucraniano, también forma parte de un Flamengo que cuenta con muchas estrellas (Alex Sandro, Paquetá...) que han brillado en Europa en los últimos años.

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