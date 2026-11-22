Manuel Pellegrini sigue con las ausencias por problemas físicos de Dani Ceballos y Morante, aunque Antony se apunta, por lo que, contando de nuevo el descarte técnico de Iker Losada﻿, la única novedad respecto a la visita al Ramón Sánchez-Pizjuán reside en el viaje con la expedición de un tercer portero, Manu González

No han pasado aún ni 24 horas del comienzo de El Gran Derbi y el Real Betis ha emitido ya su convocatoria oficial para el partido de la quinta jornada de la fase liga de la UEFA Champions League ante el Slovan de Bratislava, que se celebra este martes 24 de noviembre a partir de las 21:00 horas en el Stadion Tehelné pole de la capital eslovaca. No en vano, la expedición verdiblanca partirá a las diez y media de la mañana de este lunes rumbo a tierras presburguesas para ejercitarse por la tarde (﻿19:00 horas﻿) en el escenario del choque, previa rueda de prensa (﻿18:15﻿) de Manuel Pellegrini junto a Facundo Bernal, por lo que el deseo de muchos de olvidar cuanto antes el 1-1 postrero ante el Sevilla FC y pasar página será una inminente realidad.

El entrenamiento matinal en Los Bermejales con el que concluye la semana aclaraba muchos puntos, confirmándose cuando se ha divulgado la citación que no hay prácticamente cambios entre los elegidos. De hecho, son exactamente los mismos 23, más un tercer portero, Manu González, que se desplazó al Ramón Sánchez-Pizjuán de calle, por así decirlo, pero se encontraba muy cerca y, en cualquier caso, habría estado en la misma capital hispalense por si hubiese habido alguna contingencia de última hora con Álvaro Valles o Diego Conde. Ahora, lógicamente, será uno más para subsanar cualquier problema de última hora bajo palos.

El utrerano se quedó sin vestir ante el eterno rival. / Lince

El utrerano se quedó sin vestir ante el eterno rival. / Lince

Siguen con sus respectivos procesos de rehabilitación el mediocentro Dani Ceballos y el extremo José Antonio Morante, a los que no se forzará, evaluando a mediados de semana si uno de ellos o ambos están en condiciones de competir el próximo sábado 28-N a las dos de la tarde en el reencuentro con La Cartuja ante el Rayo Vallecano. Tampoco está convocado Iker Losada, que no cuenta para el 'Ingeniero' y de aquí a enero, fecha en la que deberá reconsiderar su postura firme de no moverse, solamente podría tener una oportunidad en caso de existir una plaga de bajas en la medular bética. Antony Matheus dos Santos, recuperado de la contusión lumbar sufrida en el derbi, se montará en el avión.

Citación de 24 desplazados a tierras eslovacas

Por todo lo anterior, la lista de 24 citados para el Slovan de Bratislava-Real Betis de la UCL es la compuesta por: los porteros Álvaro Valles, Diego Conde y Manu González; los defensas Héctor Bellerín, Ángel Ortiz, Marc Bartra, Diego Llorente, Valentín Gómez, Natan de Souza, Fran García y Junior Firpo; los centrocampistas Facundo Bernal, Marc Roca, Álvaro Fidalgo, Pablo Fornals, Giovani Lo Celso, Isco Alarcón, Nelson Deossa, Antony Matheus dos Santos, Ez Abde, Rodrigo Riquelme; así como los delanteros Aitor Ruibal, Troy Parrott y 'Cucho' Hernández. Como este curso ya se producen suspensiones por acumular cuatro tarjetas y no tres como en los anteriores, no hay amenazados (el de Itapecerica da Serra y el de Almendralejo tienen dos).