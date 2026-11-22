Un árbitro que debuta en la máxima competición continental y que nunca se ha cruzado con ninguno de los dos equipos, que tempoco se han enfrentado antes entre sí y en un partido en el que el cuadro local busca estrenar su casillero

El Slovan Bratislava es el actual colista de la Champions y recibe al Real Betis con cero puntos en cuatro jornadas. / Imago

El Real Betis aparca el ruido de El Gran Derbi y retoma desde este domingo su ilusionante camino en la UEFA Champions League﻿. Después de arrancar la segunda participación de su historia en la máxima competición continental con un impresionante parcial de nueve puntos de nueve y de sufrir luego una honrosa derrota ante el Borussia de Dortmund, los verdiblancos afrontan la quinta jornada de la Fase Liga visitando el martes al Slovan de Bratislav﻿a﻿: un equipo al que no se le dan nada bien los rivales españoles y en un partido que estará en manos de un árbitro primerizo, el francés Jerome Brisard﻿.

Colista en Champions, segundo en Eslovaquia y con un título europeo en sus vitrinas

El Slovan de Bratislava recibirá al Real Betis después de vencer este pasado sábado por 0-1 al Ruzomberok y se mantiene segundo en la Superliga eslovaca, con 31 puntos en 15 jornadas y a siete del líder, el DAC 1904, que además tiene un partido menos. Aunque su nombre suene a 'Cenicienta' en Champions, ya que no es habitual verle en estas lides y cierra en el puesto 36 la clasificación de la Fase Liga con 0 puntos en cuatro jornadas, se trata de un club que tiene un título europeo.

El único trofeo continental que adorna sus vitrinas, además, lo consiguió frente al FC Barcelona. Fue en la final de la extinta Recopa de Europa 1968/1969 celebrada en el estadio Saint Jakob de Basilea (Suiza) y en la que ganó por 3-2 con goles de Cvetler, Hrivnák y Capkovic frente a los azulgranas de Rexach y Zaldúa.

Jerome Brisard, de 40 años, arbitrará el Slovan - Betis

La UEFA ha publicado en la mañana de este domingo los colegiados para los encuentros de la quinta jornada de la Champions que se celebrarán en las dos franjas horarias del martes. En concreto, para el duelo que Slovan de Brastislava y Real Betis disputarán a partir de las 21:00 horas en tierras eslovacas ha sido designado Jerome Brisard.

Será un encuentro muy especial para el colegiado galo, de 40 años e internacional desde 2017, que vivirá su debut oficial en la Champions después de pasar los últimos nueve años pitando de manera más o menos habitual tanto en la Europa League como en encuentros de la Conference League.

El árbitro francés Jerome Brisard, en un encuentro de esta temporada. / Imago

Brisard, que tampoco se ha cruzado nunca antes en el camino del Slovan Bratislava ni en el del Real Betis, tendrá como ayudantes a dos compatriotas suyos como jueces de línea, Aurelien Berthomieu y Benjamin Pages, mientras que el alemán Robert Schroder será el encargado de manejar el VAR.

El Slovan de Bratislava no domina el español: tres derrotas y sólo una victoria

El Slovan de Bratislava, que este martes se enfrentará por primera vez al Real Betis en un partido del todo inédito, ha sufrido tres derrotas y ha logrado una sola victoria frente a los cuatro rivales españoles a los que se ha enfrentado previamente como local en competiciones europeas.

Eso sí, el único triunfo del Slovan de Bratislava frente a un equipo de LaLiga española es bastante reciente, pues se dio hace justo un año, el 27 de noviembre de 2025, en una remontada contra el Rayo Vallecano, al que derrotó por 2-1 en la Fase Liga de la pasada edición de la Conference League. Fran Pérez adelantó a los madrileños, pero Kashia y Yirajang voltearon el marcador.

Imagen del partido entre Slovan Bratislava y Rayo Vallecano, en noviembre de 2025. / Imago

Hacía 13 años que un equipo español no visitaba la capital de Eslovaquia. En la 11/12, el Athletic Club visitó al Slovan en su feudo provisional de Pasienky en un duelo correspondiente a la Fase de Grupos de la antigua Copa de la UEFA y los bilbaínos se impusieron por 1-2 en un encuentro en el que marcaron Susaeta, Muniain y el local Guedé.

La UD Las Palmas fue el primer club español que visitó Bratislava, cuando aún formaba parte de la antigua Checoslovaquia, en la vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa de la UEFA 1972/1973. Los grancanarios, pese al empate en el Insular, lograron clasificarse gracias a un 0-1 firmado con un solitario tanto del argentino Teodoro Fernández.

En la primera ronda de la edición 1991/1992, también de la Copa de la UEFA, el Real Madrid venció por 1-2 en el Tehelné Pole -escenario del partido del martes ante el Betis- en un encuentro en el que Emilio Butragueño y Míchel marcaron para los merengues e hizo el gol local el futuro madridista Peter Dubovsky -que luego falleció muy joven en trágicas circunstancias-.