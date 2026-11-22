El piloto de Ducati se ha proclamado por octava vez campeón del mundo de la categoría reina del motociclismo y ya está considerado como el mejor de la historia﻿. El español se ha impuesto a Marco Bezzecchi y Jorge Martín cuando aún queda una carrera por disputarse

Se acabó la historia del mundial de MotoGP 2026 después de que Marc Márquez se haya proclamado campeón a falta de la última carrera que se disputará dentro de unos días en el circuito Ricardo Tormo de Cheste en Valencia. El piloto de Ducati cumplió con los pronósticos y consiguió su octavo campeonato de la categoría reina en el Gran Premio de Portugal que se ha corrido este fin de semana en el circuito de Portimao.

A Marc Márquez le valía con terminar entre los nueve primeros puestos, lo cual le permitía no tener que fijarse en los que hacían sus máximos rivales, Marco Bezzecchi y Jorge Martín, durante la prueba. Marc Márquez se limitó a gestionar y controlar, si bien es cierto q﻿ue por momentos puso algo de emoción ya que estuvo coqueteando con la décima plaza debido a que Luca Marini se le puso cerca, pero finalmente terminó en la octava posición. Puesto que le vale para hacerse con otro entorchado mundial y ser considerado ya como el mejor de la historia de un deporte en el que los españoles llevan años dominando.

Una vez ha quedado decidido el campeonato del mundo, el Gran Premio de la Comunidad Valenciana será una carrera en la que nadie irá con presión, al ser la última de la campaña, más allá de algunos pilotos que estén luchando por alguna que otra plaza en la clasificación general. Puestos que realmente carecen de mucha importancia ya que toda la parrilla de cara a la temporada que viene está ya decidida. Es decir, nadie se está jugando su asiento en MotoGP.

Visto lo visto en las últimas carreras﻿, las grandes favoritas en el circuito de Ricardo Tormo de Cheste volverán a ser las cuatro motos Aprilia que han demostrado ser las más rápidas en esta recta final de temporada 2026.

- Así queda la clasificación del mundial de MotoGP 2026:

1- Marc Márquez 439

2- Jorge Martín 396

3- Marc Bezzecchi 394

4- Pedro Acosta 315

5- Ai Ogura 309

6- Fabi Di Giannantonio 298

7- Raúl Fernández 283

8- Álex Márquez 204

9- Pecco Bagnaia 173

10- Enea Bastianini 152

11- Fermín Aldeguer 139

12- Brad Binder 127

13- Luca Marini 124

14- Fabio Quartararo 85

15- Diogo Moreira 78

16- Franco Morbidelli 71

17- Johan Zarco 63

18- Jack Miller 34

19- Joan Mir 33

20- Alex Rins 31

21- Iker Lecuona 25

22- Toprak Razgatlioglu 18

23- Maverick Viñales 17

24- Augusto Fernández 6

25- Pol Espargaró 5

26- Somkiat Chantra 3

27- Takaaki Nagakami 3

28- Jake Dixon 2

29- Carl Crutchlow 0

30- Jonas Folger 0

31- Luca Salvadori 0

32- Michele Pirro 0

33- Aleix Espargaró 0